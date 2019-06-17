创业带动学业 提升就业能力 杭职院“双创经验”辐射全国

西红花，又名藏红花，非常珍贵，也是市场上的“宠儿”。凭借这朵花中“软黄金”，今年杭州职业技术学院园艺技术专业吕伟德教授带学生在浙江省“挑战杯”大赛中又拿下大奖。

这是吕伟德第16次拿奖了，奖状挂满了办公室的一面墙。在学校的创业园里，吕伟德开办了一家公司，员工都是在校生，师生们一起在智慧农业中遨游……

这是创新创业教育的一个缩影。多年来，杭职院创新创业教育改革领跑全国，这与学校独创的育人模式有着直接的关系。

3年打造原创设计品牌 全真实战让年轻人尝甜头

程奕维是杭职院纺织服装与艺术设计专业2017届毕业生，也是一名幸运儿，今年24岁的他，跟志同道合的叶城俊一起创造了男装品牌KILL WINNER，现在年营业额达几千万元。短短3年，在杭州这个时尚之都走出自己的路，对很多人来说都是一个梦。但程奕维和叶城俊却梦想成真。

两人都是运动爱好者，在一个骑行俱乐部相识后，两人选择了一起创业，原创设计品牌，专注设计运动休闲风格服装。创业初，还在读书的程奕维设计的机能束脚裤、冲锋衣、教练夹克就大受市场欢迎。“让追逐速度与激情的小伙伴能更肆意地穿梭在大街小巷中。”程奕维说，所有设计都突出年轻人鲜明的个性风格。

眼下，两人的公司就开在杭职院创业园中，上下两层有300多平方米。“第三方仓库安置在外地，这里主要是办公区域。”叶城俊说，在这里办公很舒心，校园环境美，租金也便宜，遇到问题还可以请教专业老师，这些都对初创公司走向成功有很大帮助。

杭职院的创业园可以追溯至2007年。它位于杭职院校园西南角，占地15亩。当年，学校专门拿出3栋教学楼，与开发区共建高职科技园，在全国首开学生在校内真实注册公司创业的先河。这之后，创业园内的创业项目都可以进行合法的工商注册，以正规公司身份运营。

这一创举，使得这些创业公司在校园孵化阶段就能平等地参与市场竞争。创业公司不仅享受园区提供的一系列优惠政策和高质量服务，还可以同时享受浙江省、杭州市支持小微企业的优惠政策，比社会上的企业有更多优势。而全真实战，也让学生创业者初尝身在校园参与市场竞争的“甜头”。

这些年来，杭职院创业园已培育出2家国家高新技术企业，17家杭州高新技术企业，7家企业在省股权中心挂牌，还荣获了国家级大学生科技创业见习基地、浙江省科技企业孵化器、杭州创业最佳平台等20多项殊荣，获得各类资助和补贴近600万元，帮助50余家大创企业获得各类补助近400万元，为大学生创新创业提供了坚实保障。2018年，杭职院入选教育部“2018全国高校创新创业50强”，是浙江省唯一入选的高职院校。

今年初，学校对2018年在园企业的营业收入做了统计，年产值达到10338万元。“浅滩里练不出搏击海洋的技能，校园里的创业公司要想在真正的市场海洋里存活，必须架构一个与市场一样的商业运作环境。”杭职院创业学院常务副院长张赵根说，学校一直致力于打造全国一流高职学生创业园，这一目标从未间断。

另一组数据是：杭职院学生毕业三年后自主创业率达13.33%，其中时装零售与管理等专业更是高达38%，涌现出一大批高职学生自主创业的典型。截至目前，已有300多名学生成功参与创业。而这些相继成立的创业公司，也成功带动了学校1200余名学生顺利就业。

师生团队拿了5个特等奖

创新创业教育成效显著

2018年杭职院创业园在园企业营收达10338万元。学生毕业三年后自主创业率13.33%，其中时装零售与管理等专业达38%。已有300多名学生成功参与创业，并带动了学校1200余名学生顺利就业。

近三年来，杭职院学生在各类创新创业竞赛、技能大赛上获省级以上奖项300余个。通过开展创新创业教育与实践，带动学生学业，显著提升了学生创新创业的先行力和就业竞争力。

“拿奖喽！”杭职院学生何静、莫怡薇、梁莹、吴佳明、张烧丹相视一笑，数月来的头脑风暴终于有了回报。放学、课后、节假日，只要有空他们就往吕伟德老师的办公室跑。

莫怡薇说，团队中的学生个个斗志昂扬，成员来自园艺、软件、市场营销、生物制药等各专业。“今年组织了6个团队参赛，5月份有3个获奖，9月份还有3个项目参赛。”吕伟德说，杭职院学生迄今已经在各类比赛中拿到过5个特等奖。吕伟德主要从事园艺作物高效栽培、农业物联系统开发等。每年，他都带队参加各类比赛，因为平常都是“真枪实战”，所以团队在比赛中往往脱颖而出，像这次关于“西红花的智能栽培设施开发与应用”“智能生产系统平台的研制”都是市场项目，正在为养殖户们提供技术帮扶。

近三年来，杭职院学生在各类创新创业竞赛、技能大赛上已获省级以上奖项300余个。通过开展创新创业教育与实践，带动学生学业，显著提升了学生创新创业的先行力和就业竞争力。创业园只是小部分优秀学生创业的练兵场，而面对全校学生的“双创”教育大工程，杭职院怀揣“惠及每一个学生”之心，将创新创业教育植入教育体系中，将功夫下在创业园外。

“创新创业能力是高职学生的核心能力之一，要将创新创业教育融入人才培养全过程，并以此带动学业，提升就业能力。”杭职院校长贾文胜介绍了学校构建的“四阶段”渐进式创新创业教育体系：一是通识教育阶段，重点面向全体学生开设“创新创业教育”必修课，让全体学生接受创新创业通识教育，同时重视创新创业教育与思政教育融合，拓展选修课程和在线共享课程，拓宽学生创新创业视野；二是创新教育阶段，重点是结合不同专业特点，融入企业岗位创新的典型案例开发创新教育课程，实施学期项目课程、“2+1”创新实验班、班级特色创新项目等，培养学生基于不同专业、不同岗位需求的创新意识和创新能力；三是专门化教育阶段，重点是开展基于案例导向的SYB培训和模拟公司实训，增强学生创业知识和技能；四是创业实践阶段，重点与杭州开发区合作共建高职学生创业园，让学生在“真刀真枪”的实战中提升创新创业能力。

这套“四阶段”渐进式创新创业教育体系，将创新创业教育融入人才培养全过程，既让学生普遍受到创新意识的熏陶，也能让有强烈创业志向的学生在层层提炼中将创意升华，最终成就创业梦想，创造社会价值。（通讯员 周曦 记者 方秀芬）

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