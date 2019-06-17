发改委：5月新增失信黑名单主体信息27.68万条

人民网北京6月17日电 （记者罗知之）发改委新闻发言人孟玮今日表示，近期失信联合惩戒力度加大，5月份新增失信黑名单主体信息27.68万条，涉及失信主体24.65万个，退出失信黑名单主体7.46万个。

孟玮表示，近日，国务院常务会议部署加快建设社会信用体系构建相适应的市场监管新机制。会议要求：一是要依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录，并依法互通共享。二是要用好失信联合惩戒这把“利剑”。三是要推进“互联网+监管”，利用大数据等技术对失信行为早发现、早提醒、早处置，严格保护商业秘密和个人隐私。下一步，发改委将认真贯彻落实会议要求，抓紧推进相关工作落实。

关于近期社会信用体系建设工作，孟玮指出，主要有以下进展。

一是公共信用综合评价深入开展。发改委组织国家公共信用信息中心、第三方机构深入推进对全量市场主体进行公共信用综合评价。同时，持续开展家政、养老、托幼等重点领域行业评价。“信用中国”网站公告了第三期道路客运领域评价结果，为开展信用监管提供了基础保障。

二是信用信息归集共享水平继续提升。截至5月底，全国信用信息共享平台归集总量持续增长，累计归集各类信用信息368.83亿条。“信用中国”网站公示行政许可和行政处罚等信用信息1.59亿条，其中行政许可信息1.2亿条，行政处罚信息3921万条。

三是失信联合惩戒力度加大。有关情况已通过“信用中国”网站向社会公示。截至5月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1409万人次，累计限制购买飞机票2504万人次，限制购买动车高铁票587万人次，422万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。

四是重点领域专项治理成效显著。拖欠工资问题专项治理领域，人力资源社会保障部日前在门户网站开通“根治欠薪进行时”专栏，包括政策法规、曝光台、欠薪入罪、拖欠农民工工资线索反映、维权渠道、工作动态6个栏目。将通过专栏公布重大欠薪违法行为，发布拖欠农民工工资黑名单，进一步畅通维权渠道，便捷高效回应群众关切。涉金融失信问题专项治理领域，发布第十五批涉金融领域黑名单共计400个，包括严重失信债务人、非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。非法社会组织专项治理领域，民政部会同网信、电信主管部门，依法关停9家非法社会组织网站及其微信公众号、微博账号，形成线上线下治理闭环，营造清朗网络空间。

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