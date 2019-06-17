发改委：年底前全面取消外资准入负面清单外的限制规定

人民网北京6月17日电 （记者罗知之）国家发改委今天上午召开了6月份定时定主题新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在发布会上表示，今年年底前，将全面取消外资准入负面清单之外的限制性的规定。
孟玮指出，目前2019年版的外商投资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录修订工作正在进行过程中。
孟玮强调，总的来看，这次修订的原则很清晰，中国将继续坚定不移扩大对外开放，创造更加开放、友好的投资环境，加强外商投资合法权益的保护，欢迎外商来华投资发展。
“对于负面清单来说，关键是在于‘精简’两个字，对清单只做减法，不做加法。在今年年底前，将全面取消外资准入负面清单之外的限制性的规定，确保市场准入内外资标准的一致。关于产业目录的问题，将进一步扩大鼓励外商投资的行业和领域，特别是对中西部地区会有进一步鼓励的措施。同时，还将继续做好重大外资项目的服务工作。” 孟玮说。
有关负面清单和产业目录在修订完成后，发改委将及时向社会公布。
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