闪银已助金融机构触达超4000万长尾用户

2019年6月15日，《人民政协报》“有事漫商量”小型双周协商座谈会举行。
国家统计局公布的2019年一季度经济数据显示，GDP同比增长6.4%，其中制造业增长7.2%，超出整体水平。制造业走强背后，其面临的外部融资难、内部创新能力不足等问题引发热议。
鲸算科技联合创始人兼CIO李昊表示，“金融机构不敢贷的根源在于贷款审批、决策时间长，成本和收益很难均衡。”为此鲸算科技旗下闪银通过研发AI智能需求匹配引擎，帮助金融机构实现了1分钟申请、最快2秒钟审核、全流程0人工介入的“120”模式，也为用户开辟了便捷高效的资金“急救”通道。目前闪银近1000人团队已帮助金融机构触达了超4000万长尾用户。
相关资料显示，鲸算科技成立于2013年，目前已在全球范围内开辟了8个市场，地域涉及四大洲。其以金融科技为起点，并逐渐拓展至场景消费、芯片、智能空间、机器人、等多个领域。闪银是其旗下产品，基于B2B2C模式，一边连接用户一边服务金融机构，通过大数据和人工智能技术帮助银行和金融机构实现智能营销。（李冰）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】