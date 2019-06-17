闪银已助金融机构触达超4000万长尾用户

2019年6月15日，《人民政协报》“有事漫商量”小型双周协商座谈会举行。

国家统计局公布的2019年一季度经济数据显示，GDP同比增长6.4%，其中制造业增长7.2%，超出整体水平。制造业走强背后，其面临的外部融资难、内部创新能力不足等问题引发热议。

鲸算科技联合创始人兼CIO李昊表示，“金融机构不敢贷的根源在于贷款审批、决策时间长，成本和收益很难均衡。”为此鲸算科技旗下闪银通过研发AI智能需求匹配引擎，帮助金融机构实现了1分钟申请、最快2秒钟审核、全流程0人工介入的“120”模式，也为用户开辟了便捷高效的资金“急救”通道。目前闪银近1000人团队已帮助金融机构触达了超4000万长尾用户。

相关资料显示，鲸算科技成立于2013年，目前已在全球范围内开辟了8个市场，地域涉及四大洲。其以金融科技为起点，并逐渐拓展至场景消费、芯片、智能空间、机器人、等多个领域。闪银是其旗下产品，基于B2B2C模式，一边连接用户一边服务金融机构，通过大数据和人工智能技术帮助银行和金融机构实现智能营销。（李冰）

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