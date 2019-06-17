业界专家齐聚鹏城 热议粤港澳大湾区经济发展

人民网北京6月17日电 （栗翘楚）粤港澳大湾区发展正逐渐成为国家经济的新增长点，如何将这一蓝图变成现实？日前，由深圳高等金融研究院、中国金融论坛、香港中文大学（深圳）、香港中文大学商学院、紫荆研究院共同举办“2019粤港澳大湾区经济与发展论坛”在深圳举办，近300位嘉宾与专家学者以“创新融合高质发展”为主题，围绕“创新与知识产权”、“跨境金融与监管”、“科技与金融”等议题进行深入探讨。

中国工程院院士、香港中文大学（深圳）校长徐扬生在开幕致辞中表示，人才推动了世界的发展，人才不仅仅是湾区发展的内核，人的智力和劳动是推动人类社会发展的引擎。香港中文大学（深圳）正着手培养20年后大湾区所需要的顶级人才。

深圳市副市长王立新在开幕致辞中表示，深圳过去的快速发展得得益于港澳的辐射带动。深圳将继续加强与港澳在金融科技、知识产权保护、创新人才培养等领域的合作，营造国际一流的创新生态。加快构建多元化、国际化、跨区域的科技创新投融资体系，加强高等教育的开放式合作，促进人流、物流、资金流、信息流等要素高效、便捷流动，为大湾区企业、人才和居民来深投资发展创新创业、工作生活搭建更多平台，创造更好条件。共同打造全球最具发展的空间、最具增长潜力的国际一流湾区和世界级城市群。

论坛上，深圳高等金融研究院联合众多权威机构推出“粤港澳大湾区协同发展综合指数”和《粤港澳大湾区科技与数字金融发展报告》，科学量化了大湾区一体化协同发展进程和全面了解粤港澳大湾区金融科技产业发展态势与金融科技企业运营状况。

深圳高等金融研究院相关负责人介绍，未来，将继续常态化举办大湾区经济与发展论坛，为大湾区金融开放、科技创新、知识产权保护等献计献策，为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设提供有利的支撑。

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