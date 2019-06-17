原标题：纸巾薄一点、电器少元件……部分品牌“电商专供”套路深

新华社杭州6月17日电（记者张璇）一箱同品牌的纸巾网店售价便宜一二十元？一件同品牌同款的服装网店售价是实体店的一半？一款看似一样的电视机线上线下价格相差千元？

眼下正值“618”电商大促前夕，有不少消费者反映，网上搜到同品牌同款商品的价格虽然便宜不少，但收到货后却与实体店有差距。有业内人士指出，不少商品实为品牌的“电商专供”款。相关专家表示，“电商专供”商品并非假货，但部分商品存在“低价劣质”等问题，而不少消费者在标识不明的情况下，常被“电商专供”商品“套路”了。

杭州市民薛女士向记者反映，有一次在某电商网站购买了一箱心相印的纸巾，促销价格比超市价格便宜15元左右，结果买到手后发现，纸张比超市买的薄，而且形状也小一些，当她与店家交涉时，客服人员明确表示，“我家都是电商装”。

薛女士的遭遇并非个例。近年来，随着各大品牌纷纷“触电”，很多品牌为了争夺线上客源，用低价来吸引消费者，为此部分商家将某些商品作为“电商专供”，价格低廉，却存在质量差别。据相关机构统计显示，目前“电商专供”产品品类丰富，主要“藏匿”于鞋服、箱包、家电、卫浴、纸品等。

记者在多家电商平台上看到，有些店家会特意标明某些商品是“商场同款”，以区别于“电商专供”款，但绝大部分商品并未有相关标示，导致不少消费者以为“买到就是赚到”，其实却有可能隐藏了“低价劣质”的猫腻。

此前，浙江宁波市市场监督管理局和宁波市消保委通过线上线下不同渠道，购买了40组对比样品，委托宁波出入境检验检疫局做了检测，结果发现“电商专供”有猫腻。比如，不同渠道购买的标称美的C21-RH2133S多功能电磁炉，外观、功能标示是一样的，但是拆开以后发现，网购电磁炉比线下款少了一些电器元件。

宁波检验检疫局检验检疫技术中心相关负责人表示，虽然这些元器件的缺失，可能不会造成电磁炉使用性能和安全指标上的差异，但在用料方面，线下产品显得用料更足，成本应该更高。

据国内资深电商维权专家姚建芳介绍，目前“电商专供”商品存在几种情形，即同款不同质、同牌不同质、盗用品牌。“电商专供”商品虽为统一品牌方生产，并非假货，但也存在服务短缺问题。所谓“一分价钱一分货”，这里的“货”不仅仅指商品质量，也包括商品售价中包含的服务价值。

不过，并不是所有“电商专供”都有问题，例如，记者看到如今很多食品厂商与一些较大的电商平台合作，推出“联名款”“定制款”，“电商专供”也成为一些品牌的营销方式。

那么，部分消费者在未见明确标示的情况下，购买到了“低价劣质”的“电商专供”商品，商家是否涉嫌虚假宣传？平台应该履行怎样的责任？消费者又该如何维护自己的权益？

对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，“电商专供”不应是“低价劣质”的代名词，“电商专供”商品同样应该是具有商品使用性能的合格产品。

根据《中华人民共和国电子商务法》第十七条规定，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。北京盈科（杭州）律师事务所甘海滨律师表示，如果遇到“电商专供”声称与实体店“同款”，但实际不一致的情况，其行为构成虚假陈述或欺诈。对于此类“电商专供”的欺诈行为，根据电子商务法的规定，电子商务平台经营者应及时断开相关链接、并责令其改进，并不得删除消费者对平台内销售的商品或者提供的服务进行的评价。否则电子商务平台经营者将承担相关责任。

陈音江表示，如果“电商专供”商品与线下同型号商品存在差异，尤其是存在减配或少量问题，经营者要事先明确告知消费者，充分保障消费者的知情权和选择权。同时，他建议消费者网购时，一定要理性消费，不要盲目追求低价，要仔细看清楚商品的配置、数量等具体信息。

“消费者买到不合格的商品，或在不知情的情况下购买到‘低价劣质’的电商款商品，要保存好相关购物凭证和证据，与商家协商解决。如果协商不成，可以向消费者协会或市场监管部门投诉，依法维护自己的合法权益。”陈音江说。

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