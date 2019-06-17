原标题：大数据@你！“双创”升级的亮点在这里

新华社杭州6月17日电（记者黄筱）全国双创周期间，由国家发展改革委委托双创服务机构研发制作的全国双创数据发布，系统全面呈现了五年来全国双创工作的亮点与成就。

近五年来创新创业发展态势主要呈现以下五方面特征：

第一，创新创业环境持续优化。近年来，我国全面创新改革试验成效显著，8个全面创新改革试验区总计完成169项授权改革举措，70多项政策文件出台，36项改革经验全国推广，更在全国布局建设120家双创示范基地。从世界经济情况来看，2018年我国营商环境在190个经济体中位列第46位，比上年提升32位，是近些年来名次提升最为显著的一次。

第二，市场主体活力竞相迸发。2018年新登记市场主体数量突破2000万大关，市场主体数量稳步增长。从创投市场来看，2018年，市场上新募集基金数超过700家，募集金额超过3000亿元，我国已经成为全球第二大创业投资市场。

第三，科技创新能力显著提升。五年来，科技创新引领发展第一动力作用不断彰显，创新创业对经济增长拉动作用不断增强，科技进步贡献率已提升至58.5%。自2015年开始，我国创新指数排名一路飙升，2018年我国在全球创新指数排名中首次跻身20强，位列第17位，是唯一与发达国家的差距逐渐缩小的发展中国家。

第四，创新带动就业成效显著。1.2万家创业孵化载体年均吸纳就业人数约400万人，其中应届毕业生占比超过14%。重点就业群体中，农民工返乡创业就业群体持续壮大，截至2018年，各类返乡下乡创新创业人员累计达780万，返乡下乡人员50%以上利用信息技术创新创业，近90%是联合创业，创新创业热潮带来了巨大的社会效益。

第五，新动能加速壮大。战略性新兴产业重点行业主营业务收入保持持续稳定增长，2015年以来，新一代信息技术、节能环保、高端装备等战略性新兴产业重点行业主营业务收入保持快速增长，新能源汽车、智能手机、智能电视等重点产品产量持续攀升，战略性新兴产业日益成为经济社会发展的新动力。

(责编：庄红韬、付长超)