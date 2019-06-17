走好中国自己的路！刷屏的万字雄文，讲清了10个重点

这两天，一篇1.2万字的文章登上了人民日报、新华社、央视，全国各地主要媒体竞相转载，引发广泛关注。

极限施压对中国管用吗？美方所强调的“公平贸易”真的公平吗？长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这篇名为《认清本质 洞明大势 斗争到底》的文章，就中美经贸摩擦需要澄清的若干问题进行了一针见血的深入分析。

6月16日出版的第12期《求是》杂志，刊登了青原署名文章《认清本质 洞明大势 斗争到底——中美经贸摩擦需要澄清的若干问题》，全文约12000字。

该文一经面世，旋即引发热议。《人民日报》今天用近2个整版刊发，新华社进行全文播发，《新闻联播》则用长达82秒的时间进行播报，全国各地主要媒体及所属新媒体也悉数跟进。

《人民日报》整版报道

对于该文，网友纷纷点赞，其中“走好中国自己的路”成为高频词——

网友评论

那么，这篇文章到底讲了什么？长安街知事（微信ID：Capitalnews）现在开始划重点，一起来学习——

1、中美经贸关系是“零和博弈”吗？

在他们的心目中，只有将中国长期锁定在依附地位，压制于产业链中低端，而美国则永居垄断地位，永保霸主权威，永享垄断利润，才算得到了“公平”和“安全”。

有如此荒谬的“零和博弈”思维，怎么可能塑造正常的中美经贸关系？

2、美方所强调的“公平贸易”真的公平吗？

美国一些人主张的“公平”与“不公平”完全是站在一己私利的立场设定的，具有强烈的单边主义和利己主义色彩。“不公平贸易”已成为美国一些人推行霸权主义的万能工具，什么时候需要就什么时候拿出来，哪个国家强大了就扣在哪个国家头上。

3、奉行单边主义走得通吗？

世界上的事情只能由各国商量着办。任何国家打着“优先”的旗号，堂而皇之地破坏国际规则，明火执仗地打压他国，注定要身败名裂。

4、搞科技霸权主义能得逞吗？

中国生机勃勃的科技创新事业和举世瞩目的发展成就证明，美国用卑劣手段打压围堵所谓的“竞争对手”，并不能保证其科技领先地位。

5、极限施压对中国管用吗？

可惜，美国一些人判错了形势、找错了对象、打错了算盘。合作是有原则的，磋商是要平等、互利、诚信的，在重大原则上中国决不让步。

中国是日益强起来的大国，不是任人宰割的“羔羊”，美国一些人试图以极限施压的霸蛮办法来强压中国就范，注定徒劳无功。

6、贸易保护能实现美国“制造业回流”吗？

美国现任政府寄希望于通过加征关税、高筑贸易壁垒等手段制造经贸摩擦，以贴“卖国标签”、威胁加税等方式要求美资跨国公司回流美国，这种做法不会达到预期效果。

7、经贸摩擦能促进美国经济繁荣吗？

在经济全球化时代，贸易保护主义是毒药而不是良方，搞经贸摩擦没有赢家，伤人也必伤己。20世纪30年代大危机席卷全球，一个重要原因就是美欧等国高筑关税壁垒、大打贸易战。殷鉴不远！

8、加征关税符合美国民众利益吗？

有失必有得，也总会有一些人从提高关税中得益，成为提高关税政策的支持者。这些人是谁呢？当然不可能是美国的普通民众，而主要是美国的少数大垄断资本。

美国著名经济学家杰弗里·萨克斯教授的评论可谓一针见血：中国并非美国经济问题的根源，美国公司的贪婪才是。

9、中美经贸摩擦会压垮中国经济吗？

如果我们不囿于短期经济波动，不困于一时一地的得失，而是用全局、长远和根本的眼光来冷静客观审视，就能得出这样的结论：影响总体可控，向好趋势不变，综合优势明显，调控手段充足，是挑战更是机遇。

10、中国对待中美经贸摩擦的立场和态度

无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情。通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道。中国将继续深化改革开放，中国开放的大门不会关上，只会越开越大。

(责编：栗翘楚、杨曦)