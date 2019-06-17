财政部：5月全国发行地方政府债券3043亿元

人民网北京6月17日电 （记者庄红韬）财政部今天发布2019年5月地方政府债券发行和债务余额情况。5月，全国发行地方政府债券3043亿元。2019年1-5月，全国发行地方政府债券19376亿元。截至2019年5月末，全国地方政府债务余额198953亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

全文如下：

一、全国地方政府债券发行和使用情况

（一）当月发行情况。

2019年5月，全国发行地方政府债券3043亿元。其中，发行一般债券1464亿元，发行专项债券1579亿元；按用途划分，发行新增债券1657亿元（包括新增一般债券355亿元、新增专项债券1302亿元），发行置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同）1386亿元。

2019年5月，地方政府债券平均发行期限12.0年，其中新增债券10.4年，再融资债券13.9年。

2019年5月，地方政府债券平均发行利率3.73%，其中新增债券3.68%，再融资债券3.79%。

（二）1-5月发行情况。

2019年1-5月，全国发行地方政府债券19376亿元。其中，发行一般债券9680亿元，发行专项债券9696亿元；按用途划分，发行新增债券14596亿元（包括新增一般债券5998亿元、新增专项债券8598亿元），发行置换债券和再融资债券4780亿元。

2019年1-5月，地方政府债券平均发行期限8.5年，其中一般债券9.5年，专项债券7.5年。

2019年1-5月，地方政府债券平均发行利率3.44%，其中一般债券3.47%，专项债券3.41%。

二、全国地方政府债务余额情况

经第十三届全国人民代表大会第二次会议审议批准，2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元。其中，一般债务限额133089.22亿元，专项债务限额107685.08亿元。

截至2019年5月末，全国地方政府债务余额198953亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务116710亿元，专项债务82243亿元；政府债券195802亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。

截至2019年5月末，地方政府债券剩余平均年限4.5年，其中一般债券4.5年，专项债券4.6年；平均利率3.52%，其中一般债券3.51%，专项债券3.52%。

[①]部分数据小数位按四舍五入取整。

[②]年度执行中地方政府债务余额为地方统计数据。

[③]地方政府债务余额与上月相比存在变化，主要是在经国务院批准下达的2019年新增地方政府债务限额内，地方相应发行了新增地方政府债券。

[④]地方政府债券发行数据按照省级政府成功发行地方政府债券之日统计。

(责编：庄红韬、付长超)