原标题：中央企业“签约立状” 经营指标蕴含理念之变

业绩考核被视为中央企业经营活动的“指挥棒”。

近日，国务院国资委与所监管的中央企业签订了经营业绩责任书，并与20家企业举行了现场签订仪式，明确了年度和第六任期央企负责人的经营考核指标——

2019年度央企净利润目标比上年增长9%，参加签订仪式的航天科技、中国电科、中国石油、国家电网等20家企业年度合计净利润目标较上年增长12%。

为何要采用“签约立状”的形式明确央企考核指标？

国资委今年3月修订发布的《中央企业负责人经营业绩考核办法》给出了答案：办法第四条明确，年度经营业绩考核和任期经营业绩考核采取由国资委主任或者其授权代表与企业主要负责人签订经营业绩责任书的方式进行。

国资委有关负责人表示，此次经营业绩责任书的签订，正是按照新考核办法的要求并结合企业分类与实际进行的，为各央企设置了一系列差异化指标，确定了指标的目标值。

该如何看待央企净利润同比增长9%的目标？

业内人士表示，新考核办法将利润总额替换为净利润指标，体现了质量第一、效益优先的政策取向。当前国内外经济不确定不稳定因素明显增多，确定较为积极的经营目标对中央企业实现持续平稳健康增长具有重要意义。

国资委党委书记、主任郝鹏说：“今年以来，中央企业积极应对复杂外部形势，采取了一系列扎实有效措施，经济效益总体保持稳定增长，运营质量持续提升，国际化经营稳步推进，党的建设明显加强，为完成全年各项工作任务打下了良好扎实基础。”

他要求各中央企业扎实做好自己的事，全力以赴稳增长，切实防范化解重大风险，努力实现高质量发展，切实发挥好国民经济持续健康发展的“稳定器”作用，彰显央企的责任担当。

值得关注的是，除了净利润增速指标外，经营业绩责任书的签订也进一步明确了科技创新、供给侧结构性改革、可持续发展等方面的指标。

——为鼓励企业加大研发投入，在计算净利润、经济增加值等经济效益指标时，将研发费用视同利润加回。2019年中央企业预期加回利润的研发费用比上年增长8.4%。

——加大对深化供给侧结构性改革的考核支持力度，对重点涉煤企业设置去产能任务指标；对结构调整任务重的企业设置战略性新兴产业占比等指标；继续将资产负债率管控纳入全部央企业绩责任书。

——将总资产周转率替换为全员劳动生产率，保留国有资本保值增值率作为基本指标。2019至2021年任期，中央企业国有资本保值增值率加权平均为111.9%，中央企业全员劳动生产率目标48.8万元/人。

业内专家表示，年度和第六任期经营业绩考核目标的确定，充分彰显了稳中求进工作总基调和高质量发展要求。今年中央企业的新考核办法将全面铺开，有望以考核引导企业改革发展跑出“加速度”。（记者王希）

新华社北京6月17日电

(责编：庄红韬、杨曦)