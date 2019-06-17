国家发改委：水果价格将较快回落正常区间

人民网北京6月17日电 据国家发展改革委官方网站消息，在国家发改委6月份定时定主题新闻发布会上，国家发改委发言人回应记者提问时表示，价格问题关系千家万户。关于水果的价格，主要是与此前的异常天气等因素有关，涨势是不可持续的。随着时令水果大量上市，价格将比较快的回落到一个正常的区间。从价格水平来看，5月份剔除食品和能源价格影响，核心CPI同比上涨1.6%，是2017年以来最小涨幅。

总的来看，我国工农业产品和服务供给总体充足，居民消费稳定增长，价格总水平保持基本稳定是具备良好基础的。

下一步，国家发展改革委还会继续加强价格监测，密切跟踪物价走势，会根据形势的变化会同有关部门采取必要的调控措施，将尤其关注物价上涨对困难群众基本生活的影响，指导各个地方认真执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，一旦达到了机制的启动条件，就立即启动，及时的向这些困难群体发放价格临时补贴，保障好困难群众的基本生活。

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