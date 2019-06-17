原标题：张锡林鼓励前来参加就业创业培训的残疾人

萧山区助残扶贫科创园

赵成在使用电脑

喜爱跑步的赵成参加杭马

许益琳在打理淘宝店铺

许益琳参加轮椅毅行活动

大众创业，万众创新，“双创”有力支撑着就业。就业是最大的民生，实现残疾人更高质量、更充分的就业创业，是加快实现残疾人高水平全面小康的根本之策和关键之举。

去年年底，杭州市残联、市财政局、市人社局就联合发文，重磅推出残疾人就业创业政策。如今，杭州残疾人创业热情高涨，呈现抱团创业、共同致富的新气象。身有残缺，逆流而上，让我们来听听这些残疾人创业者的故事。

一个萧山农民如何办起残疾人科创园？

52岁的张锡林是个地地道道的农民。1998年，身有残疾的他创办了一家食品厂，如今已发展成年销售额达5000多万元的杭州农业龙头企业。

个人致富后，他开始思考以怎样的方式来帮助其他残疾人。杭州互联网经济的快速发展和电子商务的日益繁荣给了他灵感。

2013年，张锡林参加了杭州、上海的电子商务培训。“身体不方便的残疾人可以通过一台电脑、一根网线连接外面的世界，并且靠此自力更生。”于是，他萌生了“创办一个残疾人科创园”的想法。

2016年，占地十亩、建筑面积18000多平方米、投资2000万元的“萧山区助残扶贫科创园”投入使用。园区累计组织开展电商免费教学培训15期，培训残疾人超1200人次，带动150余名残疾人从事电商就业或创业，年销售额达3500余万元。

于是，梦想照进现实。下半身无法行走的高危残疾女孩朱佳暖，在接受基地的电子商务培训后，成功地进入电商企业工作，目前月收入5000余元；残疾人李可可的淘宝卫浴店年销售额达500万元；残疾人楼溢丽在经过园区多次的电商培训后，在网上经营箱包店和汽车脚垫店，目前年销售额达25万元，净利润达12万元……抱团做电商，在这里蔚然成风。

盲人为何能创办人工智能科技企业？

一场意外爆炸，让赵成永远挥别了彩色的世界。

8年前，杭州男孩赵成正在江苏科技大学自动化控制专业读研究生，临近毕业，他跟随实习单位到千岛湖做水下实验，“砰”的一声巨响，用于水下供电的电池筒像炸弹一样意外爆炸。经过七天七夜的抢救，赵成的命是保住了，眼睛却再也看不见了。

“我感觉，自己的专业可以做出一点事情。”赵成说，和三个同学创办杭州邦友安派智能科技有限公司是水到渠成的事。去年12月，四人在杭聚会，一位从事机器视觉的同学分享了这个行业的发展情况。

凭着多年积累的经验，四人一拍即合，合力创业。看不见的赵成出行不便，专门负责公司的财务、知识产权和国家发明专利的申报，同时负责一些标准程序。

这家科技公司主攻机器视觉、工业运动控制等人工智能相关领域，赵成信心满满地说：“我们了解了浙江市场，目前这一行业仍处于起步阶段，前景肯定是好的。”创业半年时间，公司已提交国家发明专利2项，软件著作权专利5件，已拥有注册商标1件。

“创业路漫漫。我们的目标首先是要活下来，然后再去开拓市场。”赵成介绍说，今年公司预计完成销售/技术服务合同100万元。

截瘫的她如何从创业中收获满足感？

“记得很多年前看过一部日本电视剧《美丽人生》，里面有一句台词说：我觉得这世上可能也会有些好事是坐在轮椅上才能体会到的。” 许益琳一边说一边笑了。

2004年，她参加同学聚会后，搭男同学的摩托车回宿舍。在山区弯道出了车祸，连人带车翻下了10多米落差的小溪。许益琳的背不幸磕在岩石上，后脑撞出两个洞，中枢神经受损，胸12、腰1爆裂性骨折伴截瘫。

2005年，她看到中央电视台播放的淘宝网十大网商颁奖典礼。“给我很大的启发，我上网搜索到了淘宝网。”许益琳说，她开始在淘宝开店，把自家炒货厂的炒货放在网上销售。她的小店叫“民果食尚”，意指“人民的果实”。马云曾到过她家，鼓励她经营炒货小店。她又在阿里巴巴开了批发店，专门卖碧根果碎仁，销量最多时，单笔达数千斤。

这些年来，杭州对电子商务高度重视，社会各界都给她这样的残疾人创业提供各种支持。电子商务带给她的不仅是经济上的自主独立，还有精神生活上的充实与满足。

坐了轮椅，在所难免会听到一些怜悯的话语。许益琳却说：“说实话，很多时候我庆幸自己坐了轮椅，因为比起同龄人，我陪在父母身边的时间要多太多了。也因为坐了轮椅，我认识了很多优秀的伤友，在淘宝路上我们互相帮助、扶持，现在他们也都有了自己的皇冠店铺。”

她感叹：“现在电子商务的竞争非常激烈，利润都是透明的。身边有些商户为了抢生意，可能会用劣质产品以次充好，或者采取其他不正当的竞争手段，但我只希望自己不忘初心、诚信经营，不盲目追求扩大规模或销量，而是努力打造属于自己的小而美的店铺。”（记者 史洁）

(责编：庄红韬、杨曦)