原标题：杭州移动以5G助力双创，全面激发数字经济潜能

百舸争流，奋楫者先。6月初，工信部正式发放5G商用牌照，拉开5G商用大幕。作为运营商早就开展5G规模组网试验的城市，杭州的5G时代早已开启。

现在的杭州，乘客下飞机走出萧山机场，在机场高速上，打开5G手机，就能享受到飞一般的5G速率来刷网页、看视频；走进地铁站，用“5G智能货柜”GoBox，就能使用先进的生物识别刷脸技术，体验到“无感支付”；在家里借助千兆智联，睡前全屋熄灯、回家开门亮灯、燃气泄漏自动报警，这些也早就不是想象……

杭州要打造全国数字经济第一城，首先要成为5G第一城，作为数字经济先行者，杭州致力于建设成为世界级5G新型基础设施、产业生态和融合应用的标杆城市。而杭州作为5G产业高地，显然更有底气，为此，杭州移动也早已蓄势待发，做好了充分准备。

赋能：5G商用探路数字经济

6月13日，2019年全国大众创业万众创新活动周在余杭梦想小镇开幕。杭州作为本届双创活动周的主办城市，将联动全国、联动海外、联动线上，全面展示“双创”发展成果，激发“双创”活力。

在双创周杭州主会场主题展示区，中国移动以“赋能社会、普惠民生”为主题，展示5G在智慧电网、智慧工厂、智慧交通、超高清直播、远程急救、移动教育、智慧城市等方面的应用成果。

展位中的“5G智慧交通沙盘”吸引了记者眼球，在模拟的道路场景中，红绿灯、车载传感器等终端信息通过5G、V2X传输到边缘云，利用边缘云计算、存储能力进行信息融合与智能决策，通过5G、V2X下发到行驶中的车辆，可以实现行驶路径规划、拥堵/事故提醒、红绿灯诱导、智慧泊车、编队自动驾驶。

现场还展示了杭州移动与杭汽轮合作打造的5G三维扫描建模检测系统，利用该系统可以精确快速获得物体表面三维数据，使检测时间从以往的2～3天降低到3～5分钟。

除了智能制造，杭州移动面向媒体娱乐、智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧商贸、智慧城市、智慧金融、能源环保和智慧农业等重点垂直领域正在推进实施的创新应用超百项。

杭州移动5G发展一路先行先试，5G规模试验成果斐然，确保杭州的5G发展始终保持全国前列。中国移动5G联合创新中心、浙江首个5G开放实验室已经落地杭州滨江，华为、海康威视、诺基亚、吉利等产业链企业将利用实验室的5G网络和一体化设备做5G产品可行性预验证，加快新业务孵化和上市。与此同时，杭州移动还联手产业链上下游伙伴共同参与萧山中国（杭州）5G创新谷、余杭中国（杭州）5G创新园的建设，促进建立完整的5G产业生态体系、未来5G技术的策源地、5G全球高端人才和资源的集聚地，从而为杭州打造“全国数字经济第一城”的目标实施打下了良好基础。

杭州，正用数字产业化、产业数字化、城市数字化，铺就一条独特的双创之路。杭州移动，将持续在5G商用领域加速创新，让数字资源变成产业新蓝海。

连接：5G构筑智慧交通新生态

目前，杭州市正全力推动5G相关业态发展，推动数字应用。而杭州移动助力创业创新的步伐也不止于此。

在双创活动周“天天新物种”发布现场，5G 智慧公交的出现吸引了无数人的目光。它由吉利商用车、杭州移动、数源科技、金通科技、华为联手打造，此次是它第一次以真车亮相。

智慧公交是对以车为中心这种传统概念的突破，而智慧也不仅仅局限于智能的车，而是以人为中心，将人、车、网、路形成的有机系统，提供智慧出行和服务的生态圈。

这辆由“梦创园”开往“梦想小镇”的5G智慧公交最大的特点是更安全、更便捷。通过5G人脸AI摄像头的信息采集，它能实现刷脸无感支付；能识别嫌疑人员，如果被公安定为嫌疑人的人一上车，能马上识别报警；还能识别司机的神态，司机如果出现瞌睡、抱病等异常行为状态，也能马上警告。

有了5G智慧公交，车上乘客可以实时查看站点动态信息，包括路线信息、所到区域的人流情况和环境影像，站台的乘客也可实时了解车辆位置和车厢拥挤度；如果车内突发紧急事件，或者ADAS辅助驾驶系统对车辆油耗、胎压发出告警，这些信息都将及时传递至公交后台的调度中心，甚至医院急救中心，以便第一时间采取应对措施。

它还有车路协同系统。例如，当公交车在行驶到路口或站台时，自动接受路侧的信令，同时车后方的LED屏将显示路口信号灯或靠站情况，提醒后面跟车的驾驶员和行人注意安全。如果车上再出现抢夺司机方向盘造成车辆失控的情况，后台调度中心可直接对车辆进行反向控制，以防意外发生。

据悉，杭州移动与吉利商用车已达成战略合作，将在车+互联网、云计算和大数据、5G和V2X、边缘计算等核心领域开展广泛深入的合作，共同构建智慧交通、打造智慧城市新生态。

领跑：5G激活创业创新加速度

大众创业，万众创新。“双创”被当选2018年度经济类十大流行语之一，这两个字的背后，是无数创业创新的智慧体现。

在东西部扶贫协作中，贵州天柱县是杭州市余杭区的结对帮扶点。近年来，杭州向贵州天柱县引入和嫁接浙商创业基因，帮扶当地人创业。已在天柱创办4家服装扶贫工厂，其中3家工厂老板为当地人，并带动老百姓在家门口就业，到2020年可吸纳3000人就业，实现易地扶贫搬迁搬得出、稳得住、能致富。

实际上，对于创新创业，杭州从来是慷慨的。从“发展信息经济和智慧经济”到“发展信息经济、推广智慧应用”，再到“打造全国数字经济第一城”，创新始终是一脉相承的，都是“一号工程”。而杭州移动更是跟紧步伐，以5G助力创业创新。

日前，杭州移动和贵州移动共同建设并开通了天柱县第一个移动5G基站，将5G技术输送到偏远地区，推动信息技术与扶贫工作深度融合，联山易地扶贫安置地群众成为了能第一批使用5G信号的幸运儿，让远在深山的贫困人口，也能与世界连接。

“双创”的驱动，也让更多企业迸发出了澎湃新动力。近日，杭州移动与杭州朴器科技有限公司达成战略合作，共建5G人工智能实验室，探索5G赋能下的无人人工智能等领域的行业应用。据了解，朴器科技也是较早一批入驻余杭梦想小镇的双创企业，专注于无人智能系统的技术研发、技术转移和技术孵化。此次签约，对于促进无人智能领域深度合作、加深5G融合发展、推动移动技术的创新具有重要意义。

而就在5月底召开的全球智慧物流峰会上，云栖小镇管委会、杭州移动以及菜鸟物流共同签署了5G智慧物流战略合作协议，并举行了5G无人驾驶测试基地授牌仪式，启动5G时代的自动驾驶研究，共同推进自动驾驶在物流领域的落地，并不断探索商业化运营模式。

据了解，目前的云栖小镇已实现了5G网络全覆盖，园区内的5G无人车自主完成最后一公里的配送，完美地解决了用户便利度和配送成本之间的矛盾，用户再也不用自己到小区大门口把几十斤重的快递扛回家。而随着5G技术和无人车的深度结合，不久的未来将会推动5G无人车逐步走出封闭园区，走向复杂道路，5G远程驾驶、5G编队自动驾驶、5G自动驾驶，5G将会一步一步实现真正意义上的无人智能。(记者 庄郑悦 通讯员 何一佳)

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