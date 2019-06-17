原标题：双创浪潮下的弄潮儿，搭上了新时代的快车

创业，从不缺少动人的故事，在这些故事中，有经验、有思考、有感动。近日，由中国科协学会学术部主办的“新时代创业者说”系列活动，吸引了大批“创客”前来聆听。

匠道科技创始人兼CEO马云阁：

创业是一场修行，不断拓宽着我的边界

N年前，因为毕业时一次不够良好的旅游体验，马云阁产生了做一款旅游规划工具的想法。随后，他从纽约飞到洛杉矶，和合伙人一起在合租房的客厅里，利用研究生时所学习的大数据以及人工智能知识，主导开发了小马蹄智能行程规划SaaS系统，从路线规划算法、数据应用，以及整个系统的使用逻辑和流程、页面的布局层面，实现了他的梦想从0到1的跨越。

但当他把开发完毕的产品内核带回国准备落地时，却遇到了融资、公司选址、市场等初创公司“标配”难关。而就在这时，中关村海淀留学创业园为他们提供了创业人才公租房，开展免费法务、劳务、财务培训课程等关键性帮扶，让他们在孵化期阶段，从散兵游勇转变成了创业正规军。

“从20平方米的空间到上百平方米，我和团队迎来了政府扶持资金、付费企业用户、种子轮融资，这一切与国家对双创的支持密不可分，感谢国家能够提供一个这样好的创业土壤，让我们这些种子生根发芽，茁壮成长。”这样的经历，也让他对创业的艰辛和收获，有了更深切的体会，“创业者要始终有积极向上的心态、魄力、责任、耐力。永远充满阳光与感激，不抱怨、不指责，这样才能在创业的这场修行中越走越远。”

沪江联合创始人、蚂蚁计划发起人于杰：

“双创雨林”既要大象起舞，也需蚂蚁雄兵

双创，不仅是经济、商业、科技领域的创业创新，也是文化、思想甚至意识领域的创业创新。而这些领域实现创新的核心，在于人才。

“当前人才培养所面临的问题，最根本的是教育资源的问题，是怎样引导和培养出创新型人才，服务国家与社会发展的问题。”在于杰看来，一切发展问题的解决靠人才，一切人才问题的解决靠教育。

因此，他和他的团队，13年来一直聚焦互联网教育，致力于培养产业人才，打造主导产业创业生态。2015年，他们正式启动了“蚂蚁计划”，目标将在上海建设9个蚂蚁创客空间和1个蚂蚁教育小镇，投资合伙近百家企业、服务上千创客、解决上万青年就业。

“小蚂蚁在一起奋斗，将力量连接在一起，就能创造奇迹。”这是于杰团队为该计划命名的初衷，“共建开放包容的创新创业创造‘热带雨林’，既要大象起舞，也要蚂蚁雄兵！”

在经历创业各个阶段后，于杰对“双创”也有了更多的思考和理解。

“有人认为，只有辞掉工作，全身心地去做自己的项目才叫创业，才是创新。”而他认为，新时代的“双创”，应该有更广泛的定义。“成立自己的公司、做自己的项目当然是创业；但同时，在自己的岗位上，主动工作、主动学习，优化你的工作效率和成果，以创业者的心态、为自己打工的心态，把自己擅长的事做到极致，这也是创业，也是创新。”（见习记者 刘金洋 记者 王莉莉 通讯员 卢泽灏）

(责编：庄红韬、杨曦)