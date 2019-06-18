本报上海6月17日电 （记者谢卫群）上海证券交易所今天发布消息称，沪伦通已正式开通。中国资本市场开放又迎大动作。

6月17日，中国证监会和英国金融行为监管局发布了联合公告，原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展沪伦通业务。同日，上交所上市公司华泰证券股份有限公司发行的沪伦通下首只全球存托凭证（GDR）产品在伦交所挂牌交易。

启动沪伦通是中国资本市场改革开放的重要探索，也是中英金融领域务实合作的重要内容。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 10 版）

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