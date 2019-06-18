银川将安排4.5亿元奖励科技创新

本报银川6月17日电 （记者刘峰）记者日前从银川市科技局获悉：银川市扎实推进“科技强市”发展战略，过去两年全社会研究与试验发展经费投入强度稳步提高，创新型企业集群不断壮大、重大创新平台建设成效显著、各项科技考核指标实现不同程度前移，为推动经济高质量发展提供了有力支撑。银川市将在5年内安排科技创新奖励资金4.5亿元，以充分调动各类创新主体的积极性、主动性和创造性。
根据近日出台的《鼓励支持企业科技创新推动高质量发展的意见》，银川市从信息化和智能化改造推进企业转型升级、以模式创新促进企业提质增效等7个方面细化了22条具体政策措施，以研发费用后补助、科技型企业认定奖励等将一系列“真金白银”的政策红包落到实处。
本版制图：蔡华伟
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