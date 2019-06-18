“从团结合作中获取力量”

结束满载访问成果的俄罗斯之行回到北京短短4天后，习近平主席再次出发。

从地处楚河谷地的比什凯克到吉萨尔谷地的杜尚别，从上海合作组织峰会到亚洲相互协作与信任措施会议峰会，5天4夜，两次国事访问、两场峰会，近40场双多边活动。

此时，历史的时空坐标越发清晰可辨——

国际形势风云激荡，百年未有之大变局深刻演进，和平、发展、合作、共赢的时代潮流亟待注入更加强大的正能量。

关键时刻，习近平主席引领中国外交规划新局、再启新程。

为国之信，深化兄弟之谊

一个多月前，春意盎然之时，习近平主席在北京同来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和北京世园会开幕式的吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙亲切会见。

一个多月后，瓜果飘香之际，习近平主席在中亚同两位老朋友再度会面。

朋友越走越近，邻居越走越亲。

尽管上合峰会召开在即，大事小情千头万绪，作为峰会东道主，热恩别科夫总统仍亲赴机场迎接习近平主席。“我对您这次访问期待已久。”

习近平主席刚到住地下榻，热恩别科夫便邀请习主席到自己的官邸畅叙友情。

馕、马肠、果酱、包尔萨克……一场极具中亚特色的茶叙，轻松亲切。

习近平主席说：“很高兴到老朋友家里做客。这是我时隔6年再次访问吉尔吉斯斯坦。”

2013年9月，习近平主席首次对吉尔吉斯斯坦进行国事访问，中吉宣布建立战略伙伴关系。2018年6月，热恩别科夫总统成功访华，两国元首共同开启中吉全面战略伙伴关系新篇章。

山水相连、真诚互信、合作共赢、彼此扶持。

习近平主席用“好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟”形象地定位中国同吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦两国关系。

同样期待习近平主席来访的，还有塔吉克斯坦总统拉赫蒙。

2014年9月，习近平主席首次对塔吉克斯坦进行国事访问，拉赫蒙总统陪同近10个小时。“好兄弟就要手拉手前进！”两国元首手拉手并肩而行成为中塔友谊的一段佳话。

全天候的友谊，更是发展共同体、安全共同体。

2013年，中塔建立战略伙伴关系；2017年，中塔战略伙伴关系升级为全面战略伙伴关系……元首外交一路引领，中塔友好阔步前行。

6月14日，当习近平主席再次踏上塔吉克斯坦的土地，拉赫蒙总统从筹办亚信峰会的繁忙事务中抽身，专程到机场迎接。他愉快地回忆起习近平主席5年前来访时的情景，代表塔吉克斯坦政府和人民热烈欢迎老朋友。

16日一早，拉赫蒙总统再次到机场为习近平主席送行。习近平主席深情地说：“每次来访就像走亲戚一样，十分愉快。”

——访问前夕，两场活动看似巧合，实有深意。

一场是《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版首发式暨中吉治国理政研讨会，热恩别科夫总统亲自出席并讲话：

“习近平主席是当代和未来最有影响力的政治家之一”，“通过阅读这部著作，可以更加深刻地了解习近平主席的思想和中国共产党的政策主张，了解中国的发展逻辑、发展模式、发展成就”。

当热恩别科夫在比什凯克见到习近平主席，再次提到《习近平谈治国理政》：“这部著作对我们借鉴中国宝贵经验、推动吉尔吉斯斯坦自身改革发展具有重要意义。”

一场是《习近平谈治国理政》第一卷塔吉克文版首发式暨中塔治国理政研讨会，拉赫蒙总统致信祝贺：“在习近平主席战略引领下，中国在经济社会和科学技术等领域取得巨大成就，在国际舞台的建树和威望令人瞩目。”

这次中亚之行，无论是国事访问期间，还是多边会议场合，许多国家的领导人向习近平主席表达了对新中国成立70周年的祝贺，对中国改革开放成就的钦佩。

——两枚勋章，见证友谊，期盼未来。

以吉尔吉斯民族英雄玛纳斯命名的“玛纳斯”勋章，是吉尔吉斯斯坦国家最高奖章。热恩别科夫总统将“玛纳斯”一级勋章佩挂在习近平主席胸前：“感谢习近平主席为推动吉中全面战略伙伴关系发展所作特殊贡献，相信此访将为吉中关系掀开崭新篇章。”

习近平主席回应说：“热恩别科夫总统授予我‘玛纳斯’一级勋章，充分体现了吉尔吉斯斯坦人民对中国人民的深厚情谊，我对此十分珍视。”

“王冠勋章”，塔吉克斯坦国家最高勋章。当拉赫蒙总统为习近平主席佩挂勋章时，全场嘉宾有节奏地热烈鼓掌。

拉赫蒙总统高度赞赏习近平主席为塔中关系发展作出的积极贡献，表示愿同习近平主席一道引领双边关系得到更大发展。

——两份声明，夯实友谊，书写新篇。

访问期间，习近平主席同热恩别科夫总统、拉赫蒙总统分别签署了中吉、中塔关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明。

新蓝图、新部署，中吉、中塔全面战略伙伴关系再上新台阶。

为民之福，共建一带一路

巍峨的天山山脉，壮阔的帕米尔高原，中国与中亚，山水相连，友谊绵长。古老的丝绸之路，清脆的驼铃、悠扬的羌笛、翱翔的雄鹰，见证了中国同中亚互通有无、互学互鉴的深厚历史。

访问前夕，习近平主席在当地主流媒体发表署名文章，将中吉、中塔的丝路故事娓娓道来。

“一带一路”，连接起共同的历史记忆，更凝聚起共同的发展渴望。

中亚，自上世纪90年代以来，一直在现代化之路上探索前行。共建“一带一路”倡议，让中亚各国看到了加快工业化进程的新动力、新希望。

吉尔吉斯斯坦，最早支持和参与共建“一带一路”的国家之一，“一带一路”倡议同吉方《2018—2040年国家发展战略》对接潜力巨大。

热恩别科夫总统直言：“吉尔吉斯斯坦愿同中方深化共建‘一带一路’框架内各领域互利合作，搭上中国经济快速发展的便车，推动双边关系跨越式发展。”他还向习近平主席提出具体建议，希望成立两国间高级别联合工作组，负责“一带一路”项目对接和落实。

塔吉克斯坦，第一个同中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家，共建“一带一路”倡议同塔“2030年前国家发展战略”高度契合。

拉赫蒙总统表示，感谢中方长期以来的支持和帮助，愿在共建“一带一路”框架内加强双方能源、石化、水电、基础设施建设等领域重点项目合作，助推塔吉克斯坦实现工业化目标。

共建“一带一路”，已经成为中吉、中塔合作的主线。

达特卡—克明输变电工程，奥什市医院，中吉乌（兹别克斯坦）公路，亚湾—瓦赫达特铁路桥隧道，杜尚别热电厂……一个个标志性项目，为吉塔两国发展振兴创造了新机遇，为当地民众生活带来了新福祉。

绘制共建“一带一路”的工笔画，习近平主席始终重视沿线国家的获得感。

访问期间，一个特别项目、一场特别仪式，令人难忘。

比什凯克阿拉尔恰国宾馆会议中心一层签字厅，习近平主席同热恩别科夫总统一道见证经贸、投资、检疫、农业等领域多项双边合作文件的交换。

“中国有句古话‘饮水思源’，中国对吉尔吉斯斯坦的宝贵帮助，我们永远不会忘记。”共见记者时，热恩别科夫总统特别提到吉尔吉斯斯坦清洁饮用水保障项目，由衷感谢中国人民的深情厚谊。

习近平主席表示，中方将继续支持吉尔吉斯斯坦经济社会发展，同吉方一道实施好饮用水、道路、医院等更多民生项目。

6月15日傍晚，习近平主席和拉赫蒙总统共同出席中方援塔议会大楼、政府办公大楼项目模型揭幕仪式。

覆盖在沙盘上的红绸缎徐徐揭开，两座建筑模型展现在眼前。现场响起了热烈掌声。

上合组织比什凯克峰会和亚信杜尚别峰会期间，习近平主席会见多位外国领导人，推进“一带一路”建设是其中重要议题。

中俄蒙元首第五次会晤，“一带一路”一如既往地成为重点话题。普京总统表示，俄方愿加强欧亚经济联盟同“一带一路”倡议以及蒙古国“草原之路”规划对接合作。巴特图勒嘎总统说，蒙方致力于在《中俄蒙发展三方合作中期路线图》和中蒙俄经济走廊建设框架内推进三方合作。

几天前，托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统，习近平主席第一时间致电祝贺。两位领导人在比什凯克见面，不约而同谈到深化丝绸之路经济带同“光明之路”新经济政策对接这一话题。此前接受《俄罗斯报》专访，托卡耶夫总统明确表示，共建“一带一路”倡议对哈方具有特殊意义。

习近平主席同巴基斯坦总理伊姆兰·汗的会面是过去8个月里第三次。伊姆兰·汗总理表示，巴方坚定推进巴中经济走廊建设，将采取有效措施提供安全保障。

2015年访问白俄罗斯，习近平主席在卢卡申科总统陪同下考察中国—白俄罗斯工业园。此后，每次见面，两国元首都要就工业园建设交换意见。这一次，卢卡申科再次表示，白方积极支持共建“一带一路”，愿同中方一道建设好白中工业园。

“‘一带一路’倡议对土耳其很重要，土方愿积极参与共建合作。”土耳其总统埃尔多安对习近平主席说。

6年前，正是在中亚访问期间，习近平主席提出了共建丝绸之路经济带的构想。6年来，共建“一带一路”倡议应者云集，朋友圈越来越广。走进新时代，古老丝路日益焕发勃勃生机。

为世之安：共迎机遇、共对挑战

比邻而居、唇齿相依，不同的文明、不同的国家和民族，如何携手开创一条和平稳定发展繁荣之路？

习近平主席这次中亚之行，正是一次邻国相处、地区合作的典范之旅。

谈到中吉关系，习近平主席说，在国际社会树立了相互尊重、平等合作、互利共赢的新型国家关系典范。

关于中塔关系，习近平主席指出，在国际社会树立了不同制度、不同文明、不同规模国家友好合作的典范。

上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议，两大组织的两大峰会连续举行，同样具有典范意义。

当今世界，保护主义、单边主义不断抬头，冷战思潮回潮，“文明冲突论”沉渣泛起，各种霸凌行径严重冲击现行国际体系和国际关系准则……地区形势中的不确定因素急剧增多。如何抉择、怎样作为？

6月14日，阿拉尔恰国宾馆会议中心一层大会谈厅，上合组织成员国和观察员国领导人以及有关国际和地区组织代表围桌而坐。习近平主席发表题为《凝心聚力 务实笃行 共创上海合作组织美好明天》的重要讲话——

从“上海精神”中发掘智慧，从团结合作中获取力量，把上海合作组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

习近平主席的讲话赢得与会各方积极反响。

会议后，习近平主席同上合组织其他成员国领导人一起签署《比什凯克宣言》以及关于信息通信技术、禁毒、地方合作等13个合作文件。“推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，形成构建人类命运共同体的共同理念”，这一中国主张，被写入峰会宣言。

一天后，杜尚别青年湖畔纳乌鲁兹宫，亚信第五次峰会开幕。

纳乌鲁兹宫迎宾厅，拉赫蒙总统迎候各国领导人。沿着长长红毯，习近平主席走进大厅。两位领导人紧紧握手，并肩走进石画厅。各国领导人集体合影，定格亚信发展史上又一重要时刻。

纳宫金色大厅，五彩花卉竞相吐艳，亚信大家庭欢聚一堂。习近平主席在外方领导人中第一个发言，就推动构筑亚洲命运共同体、携手开创亚洲安全和发展新局面，提出5点主张：

——建设互敬互信的亚洲是我们的共同期待；

——建设安全稳定的亚洲是我们的共同目标；

——建设发展繁荣的亚洲是我们的共同愿景；

——建设开放包容的亚洲是我们的共同追求；

——建设合作创新的亚洲是我们的共同需要。

一年前，中国青岛。上合组织成员国元首理事会第十八次会议上，习近平主席系统阐述发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观，为“上海精神”增添了新的时代内涵。一年来，成员国以“上海精神”为指引，促进各领域合作不断走深走实，推动上合组织在新起点上实现新发展。

5年前，中国上海。亚信第四次峰会，习近平主席提出践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全和发展道路，得到各方积极响应。这次杜尚别峰会，共同、综合、合作、可持续的新安全观写入峰会宣言。

从青岛到比什凯克，从上海到杜尚别，习近平主席提出的中国主张始终发挥着引领作用，中国务实笃行的作风为各方树立了榜样。

两场峰会期间，习近平主席会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫、伊朗总统鲁哈尼、印度总理莫迪、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、卡塔尔埃米尔塔米姆、土耳其总统埃尔多安等领导人，话双边合作，话地区和国际热点，共同发出维护多边主义、构建开放型世界经济的坚定声音。

阿富汗总统加尼说，中国提出构建人类命运共同体、支持经济全球化进程，是21世纪推动建设新型国际关系的典范。阿方感谢中方在阿富汗和平和解进程、地区和平稳定中发挥的积极作用。

卡塔尔埃米尔塔米姆表示，卡方高度评价中国在国际上主张通过对话解决国家间分歧的公正立场，愿密切同中方在多边事务中的协调。

……

塔吉克民族伟大诗人鲁达基曾写道，“智者追求善良与和平，愚者才醉心争吵和战争。”

国际形势风云激荡，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转。习近平主席这次倡和平、促合作的典范之旅，必将在国际关系史上留下浓墨重彩的一笔。

世界终将得到启示：从团结合作中获取力量！

（新华社北京6月17日电 记者霍小光、郝薇薇）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)