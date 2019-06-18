全国政协十三届常委会第七次会议开幕

本报北京6月17日电 （记者冯春梅）政协第十三届全国委员会常务委员会第七次会议17日上午在京开幕，围绕“推动制造业高质量发展”协商建言。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席开幕会。

国务委员王勇应邀出席会议并作报告。他指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国制造业高质量发展取得积极成效。当前和今后一段时期，要深入把握我国制造业高质量发展面临的挑战和机遇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。坚持创新驱动发展，强化企业创新主体地位，狠抓关键核心技术攻关和成果转化应用。协同推进传统产业升级和新兴产业培育，强化质量品牌建设，促进产业结构优化升级。着力深化改革开放，加快健全有利于制造业高质量发展的体制机制和制度环境。加强人才队伍培养，加大财税和金融支持力度，强化知识产权保护，为制造业高质量发展营造良好环境。

全国政协副主席张庆黎主持开幕会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于推动制造业高质量发展的重要论述，认真贯彻落实中共中央有关部署要求，切实发挥好人民政协作为专门协商机构的作用，以强烈的政治责任感和历史使命感，紧扣会议主题，畅所欲言、各抒己见，为推动制造业高质量发展、加快建设制造强国建言资政、凝聚共识。

本次常委会会议为期三天。常委会组成人员将围绕“稳步推进企业优胜劣汰，加快推动制造业结构优化”、“深化科技体制改革，增强制造业技术创新能力”、“有效降低企业成本负担，显著提升制造业竞争力”、“激发人才活力，强化制造业人才队伍支撑”、“扩大开放合作，提升制造业外向型发展水平”、“加快体制机制改革，营造制造业高质量发展的良好环境”六个专题进行讨论。

全国政协副主席刘奇葆、董建华、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙出席开幕会。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 02 版）

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