中老铁路新平隧道4个辅助坑道实现贯通

据新华社昆明6月17日电 （记者丁怡全）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，中老铁路国内段——玉（溪）磨（憨）铁路新平隧道4个辅助坑道17日同步实现贯通，标志着中老铁路国内段控制性工程建设取得重要进展，这对改善全隧道施工环境，攻克隧道后续难关创造了有利条件。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 03 版）

(责编：庄红韬、杨曦)