人民时评：个税改革激发消费潜力

钱袋子鼓起来，消费才能“活起来”。通过更精准的政策措施，不断改善居民消费能力和预期，激发普通居民更大的消费潜能

近14亿人的大市场，潜力无限，活力无穷。激发居民消费潜力，需要更多实招、硬招，架好消费新支点，撬动消费新增长

当前，个税改革正在鼓起人们的钱袋子。前4月人均减税1026元，累计近亿人的工薪所得无需再缴个税，改革红利更多惠及中低收入人群……从去年10月开始的个人所得税改革，近日交出了让人充满获得感的成绩单，这份减税红包不仅让人觉得“厚重”，更让人觉得“精准”。首次实施的子女教育、继续教育、大病医疗、赡养老人等六大专项附加扣除措施，为广大老百姓带来实实在在的获得感。

与其它减税降费举措主要在企业端发力不同，这次个税改革直接增重了普通百姓的钱包，最直接的体现就是居民消费能力的提升。北京大学国民经济研究中心近期发布的研究报告就显示，本次个税改革最终可以扩大消费支出7176亿元，若以2017年的GDP计算，本次个税改革可以拉动中国GDP增长0.87个百分点。

端午节前一周，1.23亿只粽子在某电商平台销售一空，同比增幅超250%；端午假期国内旅游接待总人数超过9500万人次，实现旅游收入393.3亿元，同比增长8.6%；端午期间北京旅游售票、娱乐等服务消费支出同比分别增长75.6%和32.1%……消费成为拉动经济增长的主引擎，也是中国经济活力四射的重要体现。今年一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达65.1%，消费对经济增长的基础性作用在不断巩固。在外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力的情况下，促进消费升级、激发消费潜力对当前中国经济发展意义重大。

钱袋子鼓起来，消费才能“活起来”。毋庸讳言，当前制约我国消费升级的因素还有很多，这其中，居民总体收入水平不高依然是个重要因素。让消费者有更大消费能力，实现从“愿消费”到“能消费”的转变，需要在不断做大社会财富蛋糕、努力增加居民收入的同时，通过更精准的政策措施，不断改善居民消费能力和预期，激发普通居民更大的消费潜能。

数据显示，当前中国城镇居民的边际消费倾向介于0.71到0.75，这意味着城镇居民收入每增加1元，至少有0.71元用于消费。以此次个税改革为例，六大专项附加扣除项目不仅是许多家庭未来的支出重点，也越来越成为中等收入群体的消费方向。相比单纯提高“起征点”，专项附加扣除能够有效推动实现幼有所育、学有所教、病有所医、住有所居、老有所养等民生目标，兼顾普惠性和特殊性，充分考虑了不同纳税人实际负担状况，让减税红包精准落袋，也让中低收入群体生活负担有效减轻、消费能力普遍增强。

个税改革要落实习近平总书记“坚持问题导向，因势利导、统筹谋划、精准施策”的要求，在“精准”上下功夫。事实上，一些促进居民消费增长的政策措施也应该更加强调精准。比如，消费金融要更普惠，加快消费信贷管理模式和产品创新，释放促进消费升级的新动力；财税政策要更亲民，加大对与普通居民生活关系密切的中低端消费品补贴力度，让老百姓享受到更多质优价廉的好产品。从更大层面而言，个税改革取得实效，对于推进改革具有启发意义：在全面深化改革过程中注重精准施策，才能让宏观政策落地为具体措施、转化为微观感受，从而推动改革落地。

近14亿人的大市场，潜力无限，活力无穷。激发居民消费潜力，需要更多实招、硬招，架好消费新支点，撬动消费新增长，中国经济将在高质量发展的路上更加动力澎湃。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)