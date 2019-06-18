“二手电商”，品质为上

无论何种商业模式，大家最终看的，还是谁更靠谱、谁更周到

近日，各大电商平台纷纷推出优惠促销活动，在消费市场日益发展繁荣的背景下，类似“双11”“双12”这样的消费时点走入更多人的生活。与此同时，红火的消费市场也难免带来物品闲置。围绕着二手物品处置、交易的需求，一些二手物品交易电商平台异军突起，成为值得观察的现象。

以往，旧物件一般被赠与或丢弃，很少进入交易环节。此外，受制于各方面的条件，尽管跳蚤市场、旧物回收等形式一直存在，二手物品交易在范围、数量、金额等方面依然十分“小众”。网络交易平台的出现，在一定程度上解决了信息不对称问题，为二手交易打掉了时空隔阂，因而得以快速兴起。特别是近些年，一些消费者趋于理性消费、追求性价比，更加注重产品本身。在网上买高品质二手货，既省钱、又体面、还便捷，何乐而不为？

事实上，对二手物品的处置，也体现着个体的生活方式、生活态度。对今天的“90后”“00后”来说，他们的消费观日益多元，不仅能用分期付款提前购买自己心仪的产品，也善于在二手电商平台上寻觅高性价比的东西，还会果断处置闲置不用的物品。以他们为代表的年轻用户群体，日渐尊崇绿色、环保、低碳的价值理念，推动着“买二手、卖二手”成为生活的一种方式。在某种意义上，逛二手网站、觅二手宝贝，不仅是节省开支的有效途径，也成为连接生活的一个节点。

也正是看到了这些，金融资本、大型电商等纷纷注入资金、整合力量，加快布局二手电商市场。根据前不久发布的《2018年度中国二手电商发展报告》，截至2017年底，我国闲置物品交易规模达5000亿元，并以每年30%以上的速度增长。面对这样一个市场大蛋糕，没有谁不想加大投入、抢占先机。但由于二手物品在价格、品质定义、售后服务等方面存在特殊性，二手电商平台不仅面临着假货老问题，还面临着交易双方因诚信、效率、满意度等带来的纠纷，发展的道路并不平坦。

这些问题，更制约着整个行业的做大做优。一项调查显示，在二手物品交易电商平台买卖东西时，逾1/3的受访者称遇到过问题。现实中，从售假贩假、以次充好，到卖家虚报高价、欺诈买家、恶意调换商品，再到违规出售禁售商品、违禁品……消费维权难、平台监管不到位、平台售后服务差，影响着二手电商平台的服务品质与用户满意度。

作为一种处于高速发展期的新业态，二手电商平台前景可期。然而，与追求资金投入、盈利模式、合作方等相比，如何强化平台责任、构建诚信环境，更好保护交易者权益、提升交易效率，才是更值得思考的、更为根本的问题。展望未来，怎样确保良好的服务品质，将是二手电商必将面对也必须攻克的难题。

平台的公信力，将是吸引用户、留住用户的关键。“C2C业务”“C2B2C寄售”“C2B回收”……无论何种商业模式，大家最终看的，还是谁更靠谱、谁更周到。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)