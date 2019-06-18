精准“滴灌”涵养创新创业生态

扶持政策不能“大水漫灌”，而要“精准滴灌”，更应让有限的财政资金发挥“四两拨千斤”的杠杆作用、乘数效应

近年来，各地政府出台了不少扶持政策、奖励措施，助力众创空间、孵化器等创新创业载体发展。这些创新创业载体，有效整合了资源、降低了成本，有利于加强对中小企业创新的支持，促进“双创”上水平，打造“双创”升级版。

截至2018年底，浙江杭州累计建设市级标准化众创空间138家、市级孵化器148家。其中，国家级孵化器32家，数量连续多年居全国省会城市和副省级城市第一位。杭州发挥传统孵化器在基础设施方面和众创空间在专业服务方面的互补优势，在创业服务和发展空间上实现无缝对接，为初创企业的发展提供了全流程、高效优质服务。过去曾存在这样的现象：众创空间、孵化器跟风而上，内在的创新活力、发展特色不足，把心思花在“钻研”扶持政策上，想要“跳一跳”够着政策门槛，靠拿政府补助、场地补贴过安稳日子。如今，像这样的路子，在杭州很难行得通。

众创空间、孵化器是否发挥好了作用？杭州的考量标准是，不光看里面入驻了多少团队和项目，更要看孵化输出了怎样量级的企业，看它们在资本市场融资多少。杭州市近几年的扶持政策，在制度设计上就体现了一种“绑定”的思路：将财政资金补助力度的大小，与创新创业市场表现的优劣、市场认可程度的高低“绑定”起来。政府按企业前两轮融资总额2%的比例，给其所在的众创空间相应资金资助。入孵项目能否拿到真金白银的投资，这个由市场来“打分”的指标，很难作假。

近年来，杭州依托产业基础、文化积淀以及社会环境、政务环境、自然环境的优势，创新创业已有不错的土壤条件。而要更好地培育双创主体，最大限度释放全社会“双创”动能，则需要政府在搭建平台、营造环境等方面持续发力、科学用力。近日，2019年全国大众创业万众创新活动周以杭州为主办城市，既见证了这里的“双创”氛围，也将进一步推动这里成为“双创”热土。

在“双创”热潮中，杭州尤其注意到，扶持政策不能“大水漫灌”，而要“精准滴灌”，更应让有限的财政资金发挥“四两拨千斤”的杠杆作用、乘数效应，撬动全社会创造活力。小小一张电子“活动券”，就体现了这种杠杆的撬动力度。在杭州，已有16万多名创业者用上“活动券”，低成本参加各类创新创业辅导，带动150多家服务机构举办“双创”活动。政府部门用在兑现“活动券”上的资金，累计已达400多万元，但产生的影响和效果远大于此。有一个数字可为佐证，2015年杭州日均举办的创业活动是4.5场，现在则达到12.3场。这些活动更为创业者提供交流沟通平台，架起合作的桥梁，对于打造具有杭州特色的创业创新生态发挥了重要作用。

创新创业的“杭州样本”，反映出这样一条清晰的发展思路：只有数量众多的市场主体真正发挥力量、迸发活力，而不仅仅局限在一家一户的众创空间、孵化器单打独斗，才有可能真正形成全域创新的格局，形成有利于创新创业的完整生态体系，吸引和留住创新创业最为宝贵的人才资源。

（作者为本报浙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)