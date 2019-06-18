权威发布：四川生产总值3年新增1万亿

56%

2018年四川省科技对经济增长贡献率为56%

110多万

建档立卡农村贫困人口从2013年到2018年平均每年减少110多万

38.8%

四川省森林覆盖率持续增长，达38.8%

6月17日，在国务院新闻办举行的新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会上，四川省委书记、四川省人大常委会主任彭清华，四川省委副书记、四川省省长尹力围绕践行新发展理念，推动治蜀兴川再上新台阶介绍了相关情况。

“新中国成立后，四川人民在攻坚克难中创造了令人瞩目的辉煌成就，巴蜀大地发生了翻天覆地的历史巨变。”彭清华介绍，四川省经济发展迈上新台阶，质量效益不断提升。去年经济总量达到40678亿元，只用3年就新增了1万亿元。预计今后3年还可以再新增1万亿元；产业结构更加优化，去年服务业比重首次超过50%。去年全省经济总量同比增长8%，今年1至5月继续保持平稳增长势头。

办好打基础利长远的大事

“巴蜀大地的沧桑巨变、人民生活的时代跨越，是新中国70年发展辉煌成就的一个生动缩影。”彭清华说，四川全面落实新发展理念，对事关四川全局和长远发展的重大问题作出战略谋划和部署，办了一批打基础利长远的大事。

以创新培育动能。彭清华介绍，四川突出创新企业、创新人才、创新平台“三个重点”，提升基础研究、技术攻关、成果转化“三个能力”，打通军民融合、科技与经济结合、科技与金融结合“三个通道”。“去年全省高新技术产业主营业务收入达1.75万亿元，科技对经济增长贡献率为56%，初步走出一条具有四川特色的创新发展之路。”

以协调增添后劲。四川提出构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局，去年成都地区生产总值超过1.5万亿元，绵阳、德阳等区域中心城市作用日益凸显，经济总量过百亿元的县（市、区）达118个，超过500亿元的达17个，超过千亿元的达6个，干支联动、竞相发展局面正在加快形成。

以绿色夯实本底。彭清华说，四川坚定走生态优先、绿色发展之路，取消58个重点生态功能区县和生态脆弱国家扶贫开发重点县GDP考核，开展大规模绿化全川行动，打好污染防治“八大战役”，实施发展绿色低碳循环经济“五大行动”，加快大熊猫国家公园建设。全省森林覆盖率持续增长，达38.8%，空气质量优良天数率达84.8%，10个出川断面水质全部达国家考核标准。

紧抓国家重大战略机遇

当前国家正在积极推进“一带一路”建设、长江经济带发展、新一轮西部大开发等战略，“四川是这些重大战略的参与者、建设者，也是贡献者和受益者。”彭清华说。

“‘一带一路’建设把四川这样的西部内陆省份推向了开放的前沿。”彭清华说，四川是历史上南方丝绸之路的起点。现在从成都开出的中欧班列已经占到1/4左右，居于全国各城市首位。打造天府新区、四川自贸试验区等一批开放平台，落户“一带一路”沿线国家的一批产业合作园区。

新一轮西部大开发的重大机遇。彭清华介绍，积极推进基础设施建设，通过开放来带动开发，通过开发来支撑开放。四川打造适合内陆地区特点的综合交通运输体系，为新一轮西部大开发、为加快内陆地区对外开放奠定坚实基础。

长江经济带发展的重大机遇。四川地处长江上游，流域面积接近长江经济带总面积的1/4，是我国重要的水源涵养地。彭清华说，去年，全省87个国考断面地表水水质优良率同比上升了14.9个百分点。下一步，将继续加强与长江沿线省市的协同配合，切实筑牢长江上游生态屏障。

泛珠三角区域合作的重大机遇。彭清华说，四川是泛珠三角“9+2”合作机制的成员。下一步，继续用好泛珠三角区域合作协调机制，主动对接粤港澳大湾区建设，进一步深化各领域交流合作，不断提升四川开放型经济发展水平。

补齐全面小康最突出短板

四川是我国脱贫攻坚的主战场之一，如今进展如何？彭清华介绍，四川脱贫攻坚取得了决定性进展：建档立卡农村贫困人口从2013年底的625万减少到2018年底的71万，平均每年减少110多万，贫困发生率从9.6%下降到1.1%。

彭清华说，四川基本做到了农村适龄儿童不会因为家庭贫困而失学；基本构建起了县、乡、村三级医疗卫生服务体系；现在已经完成搬迁近120万人，帮助62.2万户贫困群众改造危房，使之达到住房安全的要求。解决了275万贫困人口饮水安全问题。

目前四川正在开展“两不愁三保障”回头看大排查活动，对建档立卡贫困人口挨家挨户进行回访，对落实“两不愁三保障”情况逐一进行调查了解、登记造册，对存在的问题切实整改。

同时，聚焦深度贫困地区。四川有3个少数民族自治州被列入国家深度贫困地区，其中甘孜、阿坝是藏区，凉山是彝区。藏区贫困人口现在只剩下4.6万人，贫困发生率已经降到2.6%，今年贫困县可以全部摘帽。经过努力，凉山彝区的贫困人口已经从2013年底的72万减少到去年底的30.9万，贫困发生率从29.5%下降到12.7%，彝区很多贫困群众已经搬进了新居。

擦亮农业这块金字招牌

“四川农业生产历史悠久，今天的四川也是全国农产品生产和消费大省。”尹力举例介绍，川茶，四川是我国种植面积和产量居前位的省份；川药，四川有49种被称为道地药材；四川是竹子种植生长面积全国最大的省份。

尹力介绍，目前全省建有国家现代农业产业园4个，国家现代农业示范区13个，现代农业产业基地4200多万亩。全省化肥、农药使用量近3年来持续下降，四川的柑橘、猕猴桃等绿色农产品，在各地受到欢迎。

同时，开展“美丽四川·宜居乡村”建设。尹力介绍，四川把垃圾、污水、厕所“三大革命”作为主攻方向，根据省内平原、丘陵、山地等不同地形，按照人文、旅游、生态不同类别，分别确定整治标准和建设内容，着力整体提升村容村貌。

四川是我国农村改革的策源地之一。目前，全省有4个全国农村改革试验区，有15项试验成果已经转化为中央相关文件的政策举措，还有不少的改革经验也成为全国农村改革的样板。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)