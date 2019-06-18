新中国成立70周年四川省发展成就展在京举行

本报北京6月17日电 （记者宋豪新、周小苑）6月17日，新中国成立70周年四川省发展成就展在北京举行，展览分为美丽四川、开放四川、活力四川、奋进四川四大板块，让现场观众领略最真实的四川，感受四川人民锐意进取、埋头苦干，为谱写中国梦四川篇章而不懈奋斗的勇气和力量。

古蜀文明三星堆、“人间天堂”九寨沟、国宝大熊猫，是四川享誉世界的三张“金名片”。一件件精美的展品，重点展示了四川坚持生态优先、绿色发展理念，深化美丽乡村建设，加快推进文化和旅游融合发展的突出成就。走进“开放四川”板块，天府国际机场的巨大模型立刻吸引了人们的眼球。目前，四川正积极拓通道、建平台、促改革，加快形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势。70年来，四川经济规模连续跨越，区域结构布局优化，综合实力显著增强。

展览全面回顾了四川70年发展历程：从新中国成立初期的百废待兴，到“一五”“二五”“三线建设”初步奠定经济发展的基础；改革开放以来，四川生产力得到迅速发展；进入21世纪，西部大开发为四川带来了大开放、大发展的新机遇，四川经济进入高速发展快车道；党的十八大以来，四川经济进入高质量发展新阶段，正昂首向着“两个一百年”奋斗目标迈进。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 07 版）

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