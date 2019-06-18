“我与中国”全球短视频大赛启动

本报北京6月17日电 （记者左潇、何洁琼）为庆祝新中国成立70周年，由人民日报社主办的“我与中国”全球短视频大赛17日启动，面向海内外短视频创作者、爱好者、各类机构征集作品。来自协办单位、新闻媒体、互联网平台、高校等单位的代表以及大赛中外评委代表出席大赛启动仪式。
即日起到8月15日，参赛者可登录大赛官方网站（hellochina.pdnews.cn）参与投稿，作品要求围绕“我与中国”主题，制作时长3分钟以内的原创短视频，参赛作品不限题材和语种。
据大赛组委会有关负责人介绍，本次大赛将面向全球范围广泛征集作品，为期2个月的征集期内，参赛者可以通过大赛官网报名参赛，也可通过国内外高校、中国海外文化中心、孔子学院、中外企业等机构，以及微博、抖音、快手、西瓜视频、视觉中国、好看视频等平台报送作品。
本次大赛邀请国内外知名导演、影视领域专家学者、专业视频制作机构的专家组成评审委员会。大赛评委会将结合网友在线投票结果，评出各单项奖项和综合奖项，其中一等奖作品奖金为10万元。大赛颁奖典礼将于9月在北京举行。
《 人民日报 》（ 2019年06月18日 07 版）
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