习近平同志在中央政治局第十三次集体学习时发表的重要讲话，深刻阐明金融与经济的关系，就深化金融供给侧结构性改革、深化金融改革开放、增强金融服务实体经济能力、防范化解金融风险等提出明确要求，为推动我国金融业高质量发展提供了根本遵循。做好当前金融工作，必须深入学习贯彻习近平同志重要讲话精神，着力推动金融业高质量发展。

目前，我国金融业发展还存在一些突出问题，与高质量发展要求相比还有较大差距。这主要表现在：直接融资、小型金融机构、优质金融创新产品发展不充分，金融有效供给不足；金融资源脱实向虚、部分企业高负债经营、个别金融机构内部管理不到位等导致金融风险积聚，防控金融风险的能力还不强；在市场准入、机构设立、债券发行等方面的限制还比较多，金融制度还不够完善，金融业竞争环境有待优化。顺应新时代经济高质量发展要求，推动金融业高质量发展，必须着力解决金融业发展面临的突出问题，在加强党对金融工作的领导、深化金融供给侧结构性改革、提高防控金融风险能力、有序推进金融改革创新、全面优化金融市场竞争环境等方面下功夫。

切实加强党对金融工作的领导。党的领导是做好金融工作的坚强政治保证。金融工作者要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把金融工作放在大局中思考、谋划和定位。进一步完善党领导金融工作的方式方法，强化对关键岗位、重要人员特别是一把手的监督，确保金融系统更加有效地落实国家金融政策和重大决策部署。加强金融人才队伍建设，培养、选拔、使用政治过硬、作风优良、业务精通的金融人才，着重培养金融高端人才，努力建设一支规模宏大、德才兼备的高素质金融人才队伍。

持续深化金融供给侧结构性改革。加强货币政策与财政政策、产业政策的协调配合，继续深入推进利率市场化改革，进一步完善人民币汇率形成机制，为实体经济发展创造良好货币金融环境。大力完善资本市场基础制度，建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场；优化大中小型机构布局，构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系和信贷市场体系。充分运用互联网、大数据等技术创新业务模式、服务方式和金融产品，降低交易成本，提高服务效率；加强征信、支付结算服务等金融基础设施建设，促进投融资对接，提高资金交易的安全性和效率；积极构建政策性融资担保和风险分担缓释体系，大力推广政策性保险和政银保合作模式；落实好减税降费各项举措，缩减融资环节，减少融资费用，多措并举降低实体经济融资成本。

有效提升金融风险防控能力。在完善金融机构体系、产品体系和优化金融服务的基础上，加强金融监管协调，有效监管跨行业、跨市场、跨部门的金融创新活动，严格规范金融市场交易行为，严厉打击金融犯罪，促进金融和实体经济形成良性循环。密切关注上市公司股权质押、房地产等领域风险，提高风险防控工作的针对性和主动性，切实防范实体经济风险向金融领域传导。围绕“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”的要求完善金融制度体系，管住金融机构、金融监管部门主要负责人和高中级管理人员，适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向流量，做到治之于未乱、防患于未然。

有序推进金融改革创新。贯彻落实新发展理念，深化金融科技创新，推动绿色金融创新和城乡区域金融协调发展，扩大金融业双向开放，增强金融发展的普惠性，构建符合经济高质量发展要求的现代金融体系。加大金融对重点领域的支持力度，强化金融服务实体经济的功能，推动我国产业发展迈向全球产业链价值链中高端。着力发展民生金融，建设广覆盖、可持续、互助共享、线上线下同步发展的普惠金融体系。大力发展国际金融，通过金融机构引进来和走出去等方式，服务好“一带一路”、自贸试验区、粤港澳大湾区建设，推动形成全面开放新格局。建立健全民间融资体系，促进民间金融规范、有序发展，构建竞争有序、风险可控的民间金融发展环境。

全面优化金融市场竞争环境。从市场准入、监管政策、税收与补贴等方面入手，对竞争政策进行全面清理、修订、完善，促进资源公平配置，营造公平、公正、公开、透明的市场竞争环境。坚持通过价格、供求、竞争等市场机制引导金融资源流向，更好发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，提高金融资源配置效率。坚定不移深化金融改革开放，在高水平双向开放中提高金融管理能力和风险防控能力。

（作者为广东省副省长）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)