热点辨析：美国挑起经贸摩擦害人害己

本届美国政府奉行“美国优先”政策，对外采取一系列单边主义和保护主义措施，动辄使用关税“大棒”。这样做害人害己，没有赢家。

美国挑起经贸摩擦无助于问题解决。美国罔顾事实和经济规律挑起经贸摩擦，是不得人心之举，根本无法解决自己遇到的问题。美国以“强制技术转让”、“盗窃知识产权”、国家安全等为借口对中国的指责，都是缺少证据支撑的不实之词。例如，美国301调查报告所用案例极其牵强，经不起推敲，难以佐证其观点，就连一些美国学者也不认同。耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇认为，这个报告是没有证据的，是在泼脏水。美国一些政客无视中美经济结构、发展阶段特点和国际产业分工现实，妄言中国采取不公平、不对等的贸易政策，导致美国出现对华贸易逆差。这一说法不符合事实和经济规律，完全搞错了方向。美国存在对中国商品的大量需求，从中国进口物美价廉的商品能够为美国企业和消费者带来更大利益。加征关税不但不能解决问题，反而会增加美国企业成本和消费者负担，并累及他国和全球经济。具有讽刺意味的是，在去年美国试图通过加征关税减少贸易逆差的情况下，美国贸易逆差反而扩大，创近10年新高。

美国不可能成为贸易战赢家。上世纪20年代末美国陷入经济危机后，于1930年通过《斯姆特—霍利关税法》，对两万余种进口商品征收高额关税，立即引起加拿大和主要欧洲国家的报复，演变成一场世界范围的贸易战，导致全球贸易大幅度萎缩，使经济危机演变成一场灾难性的全球大萧条。上世纪七八十年代美国利用超级301调查和加征关税方式挑起美日贸易战，日本以限制汽车出口和签署《广场协议》的方式作出让步，但此后美国贸易逆差不仅没有缩小，反而大幅增加。如今，美国重蹈加征关税覆辙，企图遏制中国发展。但是，中国不会拿自己的核心利益做交易。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。所以，美国幻想自己可以成为贸易战赢家，逼迫中国就范，显然是忘记了历史教训、错判了当前形势。

美国挑起经贸摩擦不符合中美两国和全球利益。中美两国通过国际贸易已经形成“你中有我，我中有你”的密切经济联系，美国挑起经贸摩擦不符合中美两国利益。去年底以来中美双边贸易有所下降，中国对美直接投资和美国对华投资增速都在回落。美国从中国进口的产品包括大量日用消费品，增加关税的税负最终会由美国消费者负担。在中国，很多出口企业是美国在华企业，美国挑起经贸摩擦也会打击相关美国企业。此外，美国一意孤行挑起经贸摩擦，对复苏中的全球贸易造成负面影响。去年全球贸易复苏态势已经被打断，贸易增速出现下降。世界贸易组织对今年全球贸易增长预期依然持悲观态度。国际货币基金组织、世界银行、经合组织等国际组织均警告，贸易保护主义让全球贸易和经济面临巨大不确定性，将打击复苏中的全球贸易，并破坏全球价值链。美国挑起经贸摩擦不符合全球利益，不得人心，必将遭到更强烈的反对。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 09 版）

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