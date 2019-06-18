去年底召开的中央经济工作会议强调，“坚持稳中求进工作总基调”“坚持推动高质量发展”。实践证明，坚持稳中求进工作总基调是坚持推动高质量发展的前提。只有坚持稳中求进工作总基调，才能为企业转型升级、技术创新营造良好环境，促进全要素生产率提升；才能为新产业、新产品、新服务拓展发展空间，促进产业结构优化升级；才能更顺畅地推动绿色发展，促进环境保护与经济发展双赢。在当前我国经济下行压力加大的情况下，坚持稳中求进工作总基调，必须处理好短期政策与长期政策的关系、深化供给侧结构性改革与适度扩大总需求的关系，在稳增长基础上推动高质量发展。
既推进结构性去杠杆，又保持总体杠杆水平相对稳定。结构性去杠杆的重点是调控地方政府性债务和企业债务水平，有序处置“僵尸企业”，降低高风险部门和领域的杠杆率。坚持稳中求进工作总基调，要求把握好去杠杆的力度和节奏，稳步推进结构性去杠杆，在坚持结构性去杠杆基本思路的同时采取区别对待、针对性强的政策措施，稳妥处置金融领域风险，保持总体杠杆水平相对稳定，促进形成金融和实体经济、金融体系内部的良性循环。
既保持政府投资稳定增长，又加大减税降费力度。稳投资是坚持稳中求进工作总基调的题中应有之义，稳定政府投资增长是稳投资、稳增长的重要保障。当前，可加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。同时，落实民间投资支持政策，有序推进政府和社会资本合作。加大减税降费力度能起到稳定市场预期、增强投资者信心的作用。应抓好政策落实，扩大政策效果，让市场主体特别是小微企业得到更多实惠。
既加大金融支持民营企业发展力度，又坚持防范化解金融风险。有的商业银行对一些民营企业尤其是中小企业抽贷、限贷，虽然有经营体制上的原因，但与担心贷款风险也有很大关系。应健全贷款考核激励和尽职免责机制，鼓励运用大数据等手段创新金融产品和模式，为依法纳税、信用良好、有发展前景的企业提供优质便捷金融支持。同时，可以对民营企业进行甄别和分类，根据不同类型企业的经营现状和特点，解决不同性质的融资难问题，把缓解民营企业资金困难与防范化解金融风险有机结合起来。
既加大力度补短板，又推动制造业高质量发展。补短板是深化供给侧结构性改革的主要内容之一。采取有效举措补短板，做好加强基础设施建设、推动社会事业发展、改善生态环境等工作，能够更好统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。我国已进入工业化后期阶段，发展现代制造业、高端制造业是未来一个时期的重大任务，也是稳定投资增长、扩大内需、增强经济发展潜力的重要基础。应围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。
既坚持中央房地产调控政策，又支持各地因城施策。今年4月19日召开的中共中央政治局会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。当前，房地产市场总体保持平稳运行，市场预期趋于理性。应进一步采取有针对性的政策举措，完善房地产市场平稳健康发展的长效机制。各地应在认真执行中央调控政策的前提下，根据实际情况，结合稳增长与高质量发展的要求，有针对性地实施稳定房地产市场运行、促进房地产企业转型发展的措施。
（作者为华侨大学教授）
《 人民日报 》（ 2019年06月18日 09 版）
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