北京企业退休人员养老金人均每月增220元

本报北京6月17日电 （记者贺勇）记者从北京市人力社保局获悉：自2019年1月1日起，北京按照5%左右的增幅为企业退休人员调整基本养老金，人均增长220元左右，调整后养老金平均水平将达每月4157元，这也是北京市第二十七次连续增加企业退休人员养老金。

据了解，本市2018年企业职工基本养老保险工作运行平稳，当年基金收入2342.4亿元、支出1463.9亿元、结余878.5亿元。今年的调整将继续按照定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法进行，同时针对退休时间早、连续工龄和缴费年限长的退休人员，进一步加大倾斜力度，使他们更多地享受社会发展成果。比如对退休时间早、年龄偏大的退休人员，将享受到40元至70元四个档次的倾斜政策。此次企退人员养老金调整预计惠及257万人，并从今年1月份起补发养老金，6月15日发放到广大企业退休人员手中。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 11 版）

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