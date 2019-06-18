针对美方以加征关税等手段相威胁，频频挑起与主要贸易伙伴之间的经贸摩擦，美国耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利亚洲区前主席史蒂芬·罗奇接受本报记者专访时作出了深入分析。

罗奇表示，“美国政府对关税作用存在根本误解”，大量证据表明，加征的关税是由美国进口商而非中国出口商支付。美国政府视关税为贸易冲突中的“大棒”，希望中国和其他国家在关税惩罚和痛苦的威胁下放弃核心立场。“他们还相信美国经济可以承受报复性关税造成的风险，这让我想到了上个世纪30年代美国通过《斯穆特—霍利法案》后，全球贸易暴跌60%，经济衰退演变成了‘大萧条’。”罗奇称。

“美中贸易摩擦升级的影响令人担忧。”罗奇认为，加征关税将对美国经济产生负面影响。罗奇分析，美国今年第一季度GDP增长3.2%，但是美国经济增长似乎已经开始回落。他表示，目前多数预测认为，2019年第二季度的经济增幅仅为1%—2%，而关税和贸易相关影响可能会导致美国2019年经济增速比目前预测的2.5%还低0.25个百分点左右。如果贸易摩擦升级，美国的增长轨迹可能会跌破2%的门槛。

对于美中两国之间存在巨额贸易逆差的原因，罗奇曾多次撰文指出，美中双边贸易失衡在很大程度上是美国宏观经济储蓄失衡的结果，而非美国政府认为的“不公平的贸易行为”。2018年美国对102个国家存在商品贸易逆差。

近来，美国政府将中国企业华为列入出口管制“实体名单”，进行极限施压。罗奇表示，美国此举引发了供应链压力，其潜台词显而易见——美国担心中国将主导未来的新兴行业，随着华为在5G技术的开发和应用方面处于领先地位，这些担忧突然从抽象变成具体。但美国政界人士没有对美国国内缺乏5G能力提出质疑，而是迅速将矛头指向了其他公司。“与美国贸易代表在2018年3月针对中国的‘301调查’指控中所使用的方法是一样的，即依靠不可靠的证据来支持该指控。”罗奇说。

美国政府近来威胁对墨西哥输美商品加征关税，以缓解美墨边境的非法移民问题。“考虑到美国与墨西哥的经济联系以及墨西哥所支持的北美供应链，这笔关税最终将落在美国消费者身上。”罗奇表示，“更重要的是，加征关税是一种破坏性的政策工具，不应被用来解决国家间的经济或政治问题，但美国将关税作为一种‘利器’，企图迫使有关国家和地区屈服，突显了所谓‘交易的艺术’欺凌策略的致命缺陷。”

罗奇认为，美国挑起的贸易摩擦无疑对全球贸易增长与全球经济增长之间的联系造成了严重损害。世界贸易组织近期也表示，受贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响，2018年全球贸易增长3.0%，远低于预期，并将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。

罗奇指出，当今世界需要全球领导力和全球贸易架构，以推动世界发展及减贫进入下一阶段，同时应对全球健康和气候变化的严峻挑战，而不是用大量旨在地缘政治套利的双边协议和关税相关机制取代多边主义。

（本报华盛顿6月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 17 版）

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