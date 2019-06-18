第四届中国纺织精品展览会（南非）暨南非国际纺织服饰及鞋类展览会日前在南非开普敦国际会展中心举办。本届展会由中国纺织工业联合会主办，中国贸促会纺织行业分会、法兰克福展览（南非）有限公司等共同承办，吸引了近150家展商参会和近千名采购商前来观展。

今年的展览会从6月12日到6月14日举行，展会与非洲展览会同期举办，规模和影响力均超过往届。主办方为前来观展的观众们奉上了一场从上游纱线、面料、服装辅料到下游成衣、皮革鞋品和家纺产品，再到缝制设备的全产业链的“视觉盛会”。

在面料展厅内，来自南非当地一家知名睡衣品牌的采购商马克经过仔细对比后，找到了自己需要的面料。“中国的真丝面料名不虚传。”马克说，“我们公司对睡衣面料的产品溯源和生产过程十分重视，此次展会没有令我们失望。”

“此次展会为我带来了许多新的设计灵感。”南非一家时尚女装品牌的设计师安娜在接受记者采访时表示。本次展会的一大亮点是同期举办的15场时尚品牌发布秀活动。在成衣新品发布秀上，除了具有浓郁中国元素的设计外，南非青年服装设计师大赛决赛作品也在现场发布。

此外，主办方了解到南非及南部非洲国家采购商和专业观众对于缝纫设备的需求，在参展产品品类中特别增加了服装缝制设备。在南非经营着一家成衣制造厂的克莱德此次收获颇丰：“我们工厂订购了一批中国制造的全自动缝纫机，预计下个月就能送到厂区。”

据悉，本届展会吸引的采购商和专业观众来自南非、津巴布韦、莱索托、布隆迪、莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚等国。“非洲元素和中国元素在时尚界具有独特魅力。此次大饱眼福之余，还订购到一批服饰配件，不虚此行。”来自美国的服装设计师爱丽丝说。

南非中国纺织精品展览会自2016年首次举办，规模不断扩大，已成为中国纺织服装企业走出国门的重要平台。今年5月30日，非洲大陆自由贸易区协议正式生效，为非洲纺织行业的交流与发展以及中非纺织服装领域的全方位合作开辟了更大的空间。“中国是我们可靠的合作伙伴”，当地采购商乔舒亚对记者说。

中国驻开普敦总领事林静表示，希望在中南关系全面深入发展的新时代，双方更多的优质产品能够进入相互市场，让两国人民切实享受到中南共同发展、合作共赢的红利。明年，第五届中国纺织精品展览会（南非）暨南非国际纺织服饰及鞋类展览会仍将与非洲展览会同期举办，并将向更多的参展商、采购商以及专业观众发出邀请。

（本报开普敦6月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 17 版）

(责编：庄红韬、杨曦)