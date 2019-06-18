“好产品自己会说话”——德国一些中小企业成为“隐形冠军”的秘诀

5月17日，在辛恩特殊钟表有限公司的装配车间，高级钟表技师桑尼西正在维修一块腕表。

本报记者 暨佩娟摄

■德国约有1300家具有“隐形冠军”之称、在专业细分市场占有领先地位，但公众知名度不太高的中小型企业。这些企业不急于扩大规模或进行广告营销，而是强调员工技能培训、广泛听取各方意见，用过硬品质赢得用户口碑。

■“德国制造”能够成为高品质的代名词，占企业总数99.7%的中小企业同样付出了艰辛努力。除联邦和地方政府的政策扶持外，大量企业、研究机构、教学中心、技术转让机构等产官学协作形成集群，让中小企业得到全方位支持。

“隐形冠军”泛指那些在专业细分市场占有领先地位，但公众知名度不高的中小型企业。德国联邦外贸与投资署提供的数据显示，德国约有1300家这样的“隐形冠军”。从这些中小型企业身上，有诸多成功经验值得借鉴。

“研发过程中，我们广泛听取各方意见”

日前，本报记者走访了位于德国法兰克福市的辛恩特殊钟表有限公司（简称辛恩公司）。该公司主要生产供飞行员、极限运动员、特种部队、消防员、潜水员等使用的特种手表，是特种表领域的“隐形冠军”。

辛恩公司首席执行官洛塔尔·施密特介绍说，为了制造出适应各种极端条件的可靠“计时工具”，该公司研发出多项技术专利：有维持机芯干燥的氩气除湿技术，有避免水下反光难以读数、同时防雾抗压的滴定技术，还有高硬度防刮、防磁、耐温技术等。其中不少技术专利，是把其它行业的现有技术灵活运用到制表业中。

辛恩公司有117名员工，研发人员占比达到15%—20%。“研发过程中，我们广泛听取各方意见。即使没上过大学的雇员的意见也可能被采纳，并据此改变公司决策。”施密特表示，研发时总会遇到困难，但企业对研发的投入和决心不减，最终往往能取得突破。

辛恩公司不喜欢做广告，也从未找明星代言。施密特说：“好产品自己会说话。市场上口口相传的好口碑远比广告营销更加稳定扎实。”

辛恩公司的装配车间里，39岁的高级钟表技师桑尼西正在维修一块腕表。聚光灯下，他用极细的镊子和螺丝刀，把一只表芯拆成上百个零部件，分类码放在白色托盘上。“每块腕表的安装、检测和维修，都由一位技师独立完成，有时需要花数周时间。技师会在检验报告上签字，使生产的每个环节都可追溯。”

桑尼西在辛恩公司工作15年了。他说：“为了组装新的腕表，我需要不断学习掌握最新技术，每一天都富有挑战。而且，一块腕表的组装由我亲手完成，比在大企业当一颗‘螺丝钉’更有成就感。”

“企业对员工有责任感，员工对企业有归属感。这种双向认同，赋予企业继续向前迈进的动力。”德国联邦外贸与投资署署长于尔根·弗里德里希对本报记者说，很多德国中小企业的人员流动率极低，这与它们强调员工技能培训和企业文化培养密切相关。

“稳定健康的发展，比做大规模更重要”

很多德国中小企业由私人持股，在涉及投资和发展的决策中信奉“稳健第一、速度第二”的准则。

位于斯图加特市的汉臣公司成立于1925年，该公司设计生产的液压缸和驱动技术位居世界顶尖行列。2018年，汉臣通过合作伙伴参与中国国产大飞机C919的研发，提供机翼等部件的测试服务。汉臣公司总经理斯特凡·汉臣告诉本报记者，公司几乎每年都会举行技术研讨会，或邀请专业人员对员工进行集中培训，以提高员工的专业技能。

斯特凡·汉臣说：“作为一家小企业，我们不用时刻关注股票，不用担心被恶意收购。公司目前发展稳健，状态良好，可以灵活应对各种挑战。”他表示，2008年国际金融危机爆发时，汉臣公司无一人被裁员。公司不急于海外扩张，目前仅在瑞士、法国和中国上海设立子公司。

施密特说，过去25年里，辛恩公司的销售额每年以7%—10%的速度稳定增长。公司坚持用盈利所得进行投资。“稳定健康的发展，比做大规模更重要”。施密特强调说，公司不会考虑上市，只有在银行提供的条件可控、清偿条件优越时才会考虑贷款。“我已经吃饱了，为什么还要让自己吃撑？”

茶叶生产企业罗纳菲特公司于1823年成立，有150名员工。泡出一杯好茶，需要掌握一定时间和火候。为了让欧洲年轻人能方便快捷地喝到原汁原味的茶，该公司发明了茶胶囊，胶囊里含有研磨好的茶叶粉末。只要把茶胶囊投入胶囊咖啡机，按下按钮，就可以喝到一杯清香醇厚的花果茶。企业公关经理尤塔·塔尔兰表示：“我们没有依靠银行贷款。获得盈利后我们再进一步研发，一步一步稳定增长。”在高档茶叶领域，该公司拥有德语系国家四星级以上酒店70%—80%的市场占有率。

“产官学协作形成集群，能够让企业获得全方位的支持”

德国中小企业的发展得到了联邦和地方政府的有力扶持。德国工商大会是德国工商业方面的行政联合机构。根据德国有关法律规定，所有德国境内企业（除手工业者、自由职业者及农业加工业外），均须加入德国工商大会。德国工商大会总经理沃尔克·特莱尔说，德国工商大会充分考虑并汇总中小企业的需求，帮助它们争取更多资金支持，还可以为它们开展海外运营提供帮助。

在德国，以中小企业为主要服务对象的金融机构多达几千家，包括德国复兴信贷银行、储蓄银行、州立银行、担保银行及合作银行等。作为政策性银行，德国复兴信贷银行通过提供贴息的方式，为中小企业发放中长期贷款。

巴登—符滕堡州经济部长妮可·霍夫迈斯特—克劳特说，巴符州州立银行会为私人企业提供贷款支持，甚至直接入股企业。巴符州政府还通过提供咨询服务、定期组织活动等形式，支持专门经济区域——集群的发展。集群汇集了某一行业的大量企业、研究机构、教学中心、技术转让机构。“产官学协作形成集群，能够让企业获得全方位的支持。”克劳特说。

巴符州政府还出资成立行业非营利机构，其主要任务是通过协助营销、提供产品展示平台、组织海外调研、对接企业与投资者等方式，帮助某一细分领域的中小型企业拓展市场，并对接中小型企业所需的市场、资金、研究成果等资源。

特莱尔表示，“德国制造”能够成为高品质的代名词，源于众多企业对产品质量的不懈追求和对技术的不断创新。其中，占企业总数99.7%的中小企业同样付出了艰辛努力。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 18 版）

(责编：庄红韬、杨曦)