吉林：狠抓品牌建设赋能人参产业高质量发展

随着全球经济一体化发展，“中国品牌日”的设立。品牌对人们的生活越来越发挥着重要的作用。区域品牌的成功打造，将直接成为助推区域经济发展的重要砝码。

凝心聚力建设“长白山人参”品牌

近年来，“长白山人参”在吉林省委、省政府的高度重视下，走出了一条跨越式发展之路。

2009年10月，“长白山人参”成为在国家工商总局注册使用的证明商标，凡产自长白山特定地域范围内的人参和以其为原料加工的人参制品，且达到“长白山人参”品牌标准要求的都有资格申请证明商标的使用。从此，正式开启了“长白山人参”区域公用品牌的建设之路。

2010年，省政府出台了《吉林省人民政府关于振兴人参产业的意见》，在全省实施人参产业振兴工程，“长白山人参”成立了品牌管理委员会，负责品牌产品筛选和品牌管理工作；研究制定“长白山人参”品牌及产品管理实施细则；确定品牌企业、品牌原料来源、品牌产品认证等标准，明确了品牌建设实施步骤等。

2012年，省政府出台了《吉林省人参管理办法》，省人大正式颁布实施了《吉林省人参产业条例》，人参产业管理就此纳入法制化管理轨道。“长白山人参”确立了品牌特许运营商，按照统一店面形象、统一包装设计、统一经营理念的思路，征集品牌加盟商；申请设立了“长白山人参”官网，并在淘宝、京东、天猫等电子商务营销网站上开设网店。

2017年，“长白山人参”从品牌价值定位、形象重塑、传播策略、实施路径等方面进行深度策划，重新规划“长白山人参”品牌战略框架，进行了品牌新形象发布，加快品牌建设进度。申请注册了马德里联盟82个成员国和10个特定国的“长白山人参”国际商标；完成了中国“驰名商标”、吉林省“著名商标”和长春市“知名商标”的认定；并且建立了人参标准化生产基地150余个，吸纳联盟成员7000多人，涵盖东北三省约70%的种植户，为下一步全面实现长白山人参品牌产品可追溯奠定基础。

积沙成塔,集腋成裘。截止目前，“长白山人参”品牌产品生产企业达到44户，品牌产品152种，年转化原料人参5000多吨。先后获得“2016年度中国农产品网络品牌五十强”；“中国商标金奖”提名；“2017最受消费者喜爱的中国农产品区域公用品牌”；“2017中国农产品区域公用品牌价值”百强榜单上第一；“2018亚太知名特产”；“2018中华品牌商标博览会金奖”；2019年“长白山人参”获区域公用品牌“神农奖”殊荣。

品牌引领赋能人参产业发展

随着“长白山人参”品牌不断走入大江南北，深入千家万户。

近日，省农业农村厅相关负责人在全省人参产业重大技术协同推广项目现场经验交流培训班上发表讲话，他指出，当下人参产业面临的发展机遇，一是政策支持力度越来越大。省委、省政府领导高度重视人参产业的发展，将振兴人参产业提升到战略性新兴产业的高度来抓，政府每年都拿出财政专项资金重点用于扶持人参产业发展。二是市场前景越来越好。随着人们人民收入水平不断提高，城乡居民的保健意识和对保健品的需求快速增长。韩国5100万人口人均年消耗人参400克，我国13亿人，如果人均年消耗人参量达到40克，则可消耗52万吨的人参，可见未来市场空间巨大。三是生产者积极性越来越高。“长白山人参”区域公用品牌经过多年打造，知名度和影响力逐年提升，在优质优价的市场竞争机制作用下，进一步增强了发展人参产业的原动力。

现在，吉林省人参加工业有突破性进展，人参转化增值速度加快，产品种类和产生的经济效益呈几何级数增长。待转化科研成果增多，已经进入市场的有药品、食品、保健品、化妆品、生物制品5大系列约千种产品，极大促进了吉林省人参产业由原料型向加工增值型转变。

省农业农村厅相关负责人同时还表示，2019年《关于推进人参产业高质量发展的意见》明确目标任务：到2025年，参业产值力争实现1200亿元。因此，全省上下要切实把人参产业作为经济发展工作的重点来科学谋划、精心组织，大力宣传推广“长白山人参”品牌以及吉林人参产业发展特殊地域优势、技术优势、产业优势和历史文化传承优势。不断提升技术水平和产品质量，加大人参后续系列产品的研发力度，加快实现“原”字号产品向精深加工产品的转变，全面提高人参精深加工产值的市场份额，扩大全省人参总产值，有效推进全省人参产业实现高质量发展。

新时代，新征程。“长白山人参”凭借品牌的影响力必将带动东北老工业基地人参产业真正成为经济增长的新亮点，山区综合开发的新突破口，农民增收致富的新途径，乡村振兴发展的新智慧！

(责编：冯粒、袁勃)