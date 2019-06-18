全球超算500强中国上榜数量蝉联第一

6月17日，在德国法兰克福，中国超算“神威·太湖之光”团队代表上台领取证书。 新一期全球超级计算机500强榜单17日面世，中国超算上榜数量蝉联第一，美国超算“顶点”仍是运算速度冠军。新榜单还有一大看点是史上首次所有上榜超算的速度都突破了每秒千万亿次。（记者逯阳 摄）

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