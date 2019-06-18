望海楼：什么也撼动不了中国这棵参天大树

新中国成立70年，特别是改革开放40多年来，中国已经枝繁叶茂，成长为一棵参天大树。中国的发展成就得到普遍赞誉，也引起某些国家的焦虑和猜疑。

在国际上，中国可谓“树大招风”，被推到风口浪尖，世界也被搅得不得安宁。近一年多来，打压、遏制中国的寒风自太平洋彼岸愈刮愈烈。有人宣称中国改革开放是搭了西方的便车，是美国“重建了中国”；还有人企图掀起新一波“中国威胁论”、文明冲突论，妄言中国崛起必然破坏世界和平稳定与现行国际秩序。

这些论调是完全站不住脚的。中国取得的巨大成就，靠的是中国共产党的坚强领导，靠的是中国特色社会主义的正确道路，靠的是不断深化改革开放和中国人民的辛勤奋斗，靠的是同世界各国的友好合作。中国从不自诩为别国的救世主，谁也不能自封为中国的救世主。中国仍然是世界上最大的发展中国家，在国际事务中既尽力而为，又量力而行。中国坚定不移地走和平发展道路，无意挑战和颠覆现行国际体系，更无意做所谓的“世界老大”。

遗憾的是，“树欲静而风不止”。某些人特别是美国一些政客仍然一意孤行，试图强硬打压中国甚至全面遏制中国发展。美方挑起中美经贸摩擦，对中方进行无中生有的指责，并采取极限施压等不光彩手段，妄图迫使中方接受其漫天要价。美方的贸易霸凌行径损害中美两国和全球利益。中方始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，愿意以合作的方式推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度始终没有变。

在各国相互依存日益紧密的今天，搞零和博弈、你输我赢这一套是根本行不通的。“独木不成林”，唯有互利合作、共赢多赢才能根深叶茂。早在两年多前，习近平主席在联合国日内瓦总部演讲时，就发出“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，中国提出的方案是积极推动构建人类命运共同体，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，同各方一道共同推动共建“一带一路”。在世界各国普遍面对治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字的今天，各方应积极做维护和平安全、促进繁荣发展、完善全球治理、推动文明互鉴的行动派，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

“前人栽树、后人乘凉”。70多年前联合国宪章明确的四大宗旨和七项原则，至今仍是各国处理国际事务的基本遵循。中国将继续全面深化改革、全面扩大开放，为实现“两个一百年”奋斗目标而砥砺前行。中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，为共建一个更加美好的世界而努力。

曾经“昨夜西风凋碧树”，而今“西风安能凋碧树”。国际上单边主义、保护主义、霸凌主义的寒风再劲，也撼不动中国这棵参天大树，更吹不倒人类守望互助的森林。

（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团特命全权大使、常驻代表）

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