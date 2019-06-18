央企净利润目标比上年增长9%

本报北京6月17日电 （记者李婕）日前，国务院国资委举行2019年度和2019-2021年任期中央企业负责人经营业绩责任书签订仪式，国务院国资委党委书记、主任郝鹏与20家中央企业负责人代表签订责任书。在消化移动网络流量资费和一般工商业电价下降等政策性减利2000多亿元的基础上，2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%。

据了解，今年是国资委修订出台的《中央企业负责人经营业绩考核办法》落地实施的第一年，新的考核办法进一步突出效益效率、创新驱动、实业主业、服务保障等考核导向，着力引导中央企业提升发展质量。

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