全球最大室内主题乐园落户中国

本报电 （张惠荣）全球最大室内主题乐园投资运营商IMG集团正式进驻中国市场新闻发布会暨浙江海北文化旅游发展有限公司成立仪式日前在杭州举行，宣布IMG集团将正式进驻中国市场。
为落实中阿两国“全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系”，践行“一带一路”倡议，迪拜IMG集团携全球最大的室内主题乐园——“IMG冒险世界”项目落户中国，并计划在年内启动IMG·中国主题乐园项目。
发布会上，IMG世界CEO奥托先生及IMG集团中国代表盛亚兰女士均表示充分认可中国经济的增长动力和市场活力，选择中国作为投资目的地，是对中国高端主题游乐市场充满信心，并将努力为项目地打造一张接轨国际的旅游金名片。
据悉，即将在中国启动的IMG·中国主题乐园项目，将由浙江海贝文化旅游发展有限公司全面负责开发建设运营。项目规划总投资500亿元，计划分三期实施，一期建设IMG冒险世界室内主题乐园，二期建设卡塔尔珍珠全室内水乐园，三期建设IMG神话世界主题狂欢乐园。中国主题乐园项目将是“迪士尼的升级版”，在广泛性、舒适性、本土性、体验性等多个方面超越迪士尼及其他乐园。
作为大型国际文化旅游项目，IMG·中国将与“一带一路”国家有效联动，打造创新型国家级文旅示范项目，为中国经济文化建设注入新动能。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】