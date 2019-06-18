前5月三产和居民用电保持较快增长

6月17日，《经济参考报》记者从国家发改委获悉，1-5月，全国发电量同比增长3.3%，增速较去年同期回落5.2个百分点，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长12.8%、24.3%、5.6%和11.9%。

从用电看，1-5月，全国全社会用电量2.8万亿千瓦时，同比增长4.9%，增速较去年同期回落4.9个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.2%、2.7%、9.6%和10.3%，三产和居民生活用电继续保持较快增长。分地区看，全国29个省（区、市）用电量正增长，其中，西藏、内蒙古、广西保持两位数增长。

国家发改委新闻发言人孟玮介绍说，受工作日减少一天、去年同期高温天气基数较高等因素影响，5月当月全社会用电量同比增长2.4%，增速较4月回落3.4个百分点。

北京化工大学副教授孙祥栋表示，当前我国仍处于主动去库存周期，作为电力消费主体的工业部门电力需求增长乏力，总体来看，今年以来我国电力消费增速回落趋势符合预期。（记者王璐）

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