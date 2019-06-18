前5月三产和居民用电保持较快增长

6月17日，《经济参考报》记者从国家发改委获悉，1-5月，全国发电量同比增长3.3%，增速较去年同期回落5.2个百分点，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长12.8%、24.3%、5.6%和11.9%。
从用电看，1-5月，全国全社会用电量2.8万亿千瓦时，同比增长4.9%，增速较去年同期回落4.9个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.2%、2.7%、9.6%和10.3%，三产和居民生活用电继续保持较快增长。分地区看，全国29个省（区、市）用电量正增长，其中，西藏、内蒙古、广西保持两位数增长。
国家发改委新闻发言人孟玮介绍说，受工作日减少一天、去年同期高温天气基数较高等因素影响，5月当月全社会用电量同比增长2.4%，增速较4月回落3.4个百分点。
北京化工大学副教授孙祥栋表示，当前我国仍处于主动去库存周期，作为电力消费主体的工业部门电力需求增长乏力，总体来看，今年以来我国电力消费增速回落趋势符合预期。（记者王璐）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】