格库铁路青海段完成铺轨

记者从中国铁路青藏集团有限公司获悉，6月16日10时18分，随着最后一根轨枕铺设完成，青海格尔木至新疆库尔勒铁路（格库铁路）青海段铺轨任务圆满完成，预计今年年底，格库铁路青海段将达到开通运营条件。
格库铁路起自青海省格尔木市，经新疆维吾尔自治区若羌县、尉犁县，到达库尔勒市，全长约1213.7公里。其中，青海境内长度为505.6公里，新疆境内为708.1公里。建设标准为国铁I级电气化单线铁路，设计时速为每小时120公里。
据了解，格库铁路青海段的铺轨工程于2017年5月26日开始，历时25个月。参建单位克服了高海拔、无人区、大风沙、低气温等诸多不利因素影响，不断优化施工方案，在铺轨过程中使用了自动化程度高、铺设质量好、操作方式简便的CPG500型铺轨机，结合采用单枕连续作业、长钢轨铺设和轨枕布设同步进行等方式，提高施工作业效率。
“格库铁路建成后将完善我国西部铁路网结构，开辟新疆中部至青海中部的轨道交通，是继兰新铁路和哈额铁路之后的新疆第三条出疆铁路。”中国铁路青藏集团有限公司格库铁路建设指挥部办公室副主任刘建军说，格库铁路建成后，库尔勒到格尔木的时间，将由26个小时缩短至12个小时左右，对于进一步推动丝绸之路经济带和青海、新疆两省区经济社会发展，加强民族团结和巩固国防安全等方面具有重要意义。（记者王浡）
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