发改委：今年将着力抓好重点人群落户

本报北京6月17日电 （记者车辉）允许租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户，确保有意愿、有能力、有条件的农业转移人口在城市应落尽落、便捷落户。国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在今天举行的例行新闻发布会上表示，今年是新型城镇化迈向高质量发展的重要一年，将加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，着力抓好重点人群落户。
孟玮表示，下一步要提高农业转移人口市民化质量。进一步深化户籍制度改革，打通在城镇稳定就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口等重点群体的落户通道，积极推进建档立卡农村贫困人口落户。
同时，着力抓好城市群和都市圈规划建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，适时开展城市群规划实施跟踪评估，有针对性地提出推动城市群一体化发展的政策措施。继续支持特色小镇有序发展，做好典型引路，防止走样变形；着力提升硬实力和优化软环境，增强城市可持续发展能力，清理废除妨碍市场统一和公平竞争的规定做法，营造亲商、重商、安商、扶商的优良环境；着力促进城乡要素自由流动和公共资源合理配置，持续提升城乡融合水平，促进各类要素更多向乡村流动，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖，加快推动乡村基础设施提档升级，缩小城乡居民生活水平差距。
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