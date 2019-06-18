发改委严禁各地出台新的汽车限购规定

6月17日，国家发改委召开6月份定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况。从国家统计局刚刚发布的数据来看，5月份社会消费品零售总额的增长明显加快，5月份社零总额增长8.6%，比上个月加快了1.4个百分点，1月份至5月份，社会消费品零售总额达到了16.1万亿元，同比增长了8.1%，增速也比1月份至4月份增长了0.1个百分点。

国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在发布会上表示，这些数据从一个侧面可以反映出来，从去年以来，按照党中央、国务院的决策部署，有关部门、有关地方推出了一系列的促进消费政策举措，这些政策举措也正在逐步的落地见效。

在汽车和家电领域，近日国家发改委出台了一个方案，就是《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020）》（以下简称《方案》）。孟玮表示，当前要会同有关部门把这个方案提出的具体任务落到实处，重点是要围绕“推动产业产品提升，优化消费环境，打通回收利用环节”这几个方面，加大工作力度，强化部门协调，加强上下联动，推动这些任务的落实。

关于推动产业产品提升，孟玮表示，主要是引导企业通过加大研发投入、开展技术改造、主动转型升级，来不断增强新产品的供给保障能力，用多元化的新产品满足城乡居民多层次的消费需求。优化消费环境，主要有两个方面的工作，一是指导地方破除限制消费的体制机制障碍。二是打造更好的消费环境。在破除机制障碍方面，在《方案》中提出了明确要求，包括严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用。在优化环境方面，政府主要是要健全居民消费的软硬件基础设施，让消费者能够方便消费和放心消费。（记者苏诗钰）

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