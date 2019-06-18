年内第二波降费即将“来袭” 总规模或逾六千亿元

原标题：年内第二波降费即将“来袭” 全年总规模或逾6000亿元

今年以来，减税降费一直处于进行时。

据《证券日报》记者统计，今年2万亿元减税降费中以减税为主体，大约占七成，降费规模在6000多亿元，大约占三成。降费方面，5月1日起，3000多亿元社保降费已正式实施；7月1起，多项政府性收费和经营服务性收费将降低，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

“政府性收费和经营服务性收费，涉及范围极广，而且大多都是工商业经营过程中的刚性基础费用，比如通信费、运费、教育附加费、不动产所有权登记收费、电费等，关系到社会各行各业。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

4月3日召开的国务院常务会议决定，从7月1日起，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准，并要求必须有明显降费，比如车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，商标续展注册费收费标准由1000元降为500元；将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半。

此外，至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省（区、市）在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。

会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。上述措施是继降低社保费率后，进一步对行政事业性收费等采取的降费举措，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

财政部和发改委5月份发布的《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》，决定7月1日起对办理变更登记、办理森林、林木所有权、办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权等情况免征不动产登记费；对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记，单独核发不动产权属证书或登记证明的，不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元，减按住宅类不动产登记每件80元收取。

付一夫表示，多项政府性收费和经营服务性收费降低，将有助于扩大内需与改善民生。（记者包兴安）

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