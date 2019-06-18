原标题：创业咖啡没凉

5年前，“双创”浪潮从中关村创业大街涌动，激励一大批人投身创新创业实现自己的梦想。5年间，曾有人质疑其昙花一现，认为创业咖啡“凉了”。在今年的全国双创周上，中关村创业大街晒出5年成绩单：累计孵化3451家创业团队，其中外籍和海归团队409家；累计获得融资团队1181家，总融资731亿元，融资比例34.2%。

5年里，中关村创业大街打造了具有国际范儿、年轻化、开放的创新空间，拥有从20到300人的活动场地25个，创新团队办公室50个，孵化工位1000个，吸引创新青年人群在此创新创业、开放交流。

“中关村创业大街从喧嚣走向安静，从热闹走向理性，不是咖啡凉了，而是更适合创新创业的环境，更符合创新创业的规律。”北京市海淀区委书记于军表示，面对新的创新需求和创业的形势，传统的、封闭式的、个体的、片段的、单向的创新模式已经跟不上新的创新需求了，需要有组织者，需要有创新的深度服务者，也需要有协同平台的搭建者。

作为中关村创业大街第一批入驻的创扶机构，创业黑马董事长、黑马学院院长牛文文见证了“双创”的发展。他认为中国的创业浪潮正在经历“三步曲”，由最初大量诞生创业公司、创扶机构的繁荣，到公司经营困难、融资寒冬等种种痛苦，再到走向深入，让双创及科技成果赋能各地的传统产业，“冷是必然的，但大家应该看到走向成熟”。迄今为止，创业黑马已经为过万家创业企业提供服务，培育上市企业11家。

在今年全国“双创周”北京会场上，创业者研发的自主创新产品吸引了不少人驻足和围观，它们大多经过了热闹到理性的过程。

科研院所开始攻坚关键性技术。例如，中科院计算所研发的“金刚”高通量计算机，内置自主研发的高通量视频加速芯片和深度学习加速芯片，具有高并发、强实时、高能效的特征，可提供面向音视频处理、人工智能、大数据分析等典型高通量场景的系统级解决方案。一方面有效解决了我国服务器市场核心芯片受制于人这一卡脖子问题，极大提升了服务器核心部件的国产化率和整体安全性；另一方面，高通量计算机有效解决了当前数据中心服务器利用率偏低的问题。

优秀的海外学子回国施展拳脚。4位斯坦福博士回国联合创立的人工智能决策公司杉数科技，通过创新性地结合机器学习/深度学习与运筹优化技术为企业提供技术服务，目前与京东、顺丰、滴滴、德邦、上汽等各行业头部企业达成了深度合作，让中国企业能够轻松拥有定制最优化决策的能力。

各行各业从业者在自己的领域内用创新解决痛点。首都医科大学附属北京天坛医院神经介入科李佑祥教授联合北京理工大学医工交叉团队，共同研发了高精度微创介入手术机器人，这是中国首个进入临床阶段的微创血管介入手术机器人。

伴随着创业者创新的加速，创业服务也在升级。以中关村创业大街为例，于军介绍，一是打造以孵化服务、成长加速服务、产业创新服务、全球创新服务等多个服务作为支撑体系；二是以创新组织方式提升协同效能为特征的创新创业体系。

其中，对初创企业提供九大类200个以上创业服务产品，提供咨询服务超过1.6万次，深度服务企业5000家以上，免费帮助新创办企业1900家以上，并成为北京市首批“集群注册”试点平台，为符合条件的初创企业提供2年免费集群注册服务，降低企业创办成本。此外，作为政府先行先试试验田，多证合一等先行先试政策率先试点；提供外籍人士签证/永久居留的绿色通道、APEC旅行卡办理等服务。

创业浪潮还吹到了海外。中关村创业大街建设了中意众创空间、中关村-法国巴黎大区产业创新中心、智利在华创新中心等国际创新中心，对接超过500个国际项目。

中国青年报·中青在线记者 陈璐 来源：中国青年报

(责编：庄红韬、杨曦)