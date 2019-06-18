原标题：贵州大数据何以吸引法国青年

法国女青年亚历克萨娜第一次走进国家大数据(贵州)综合试验区展示中心，穿越“时光隧道”，体验了中国三大运营商5G应用场景、家庭物联网、MR未来课堂、多人AR互动场景……她感叹：“真的太厉害了，超出了我的想象，科技感满满！”

她打算把拍下的照片和小视频分享给法国的家人和朋友，并告诉他们“中国是大数据创业的新高地”。亚历克萨娜是法国巴黎高等商学院管理学硕士，是6月1日至15日来华访问的“吴建民大使奖”第三届法国青年访问团10名成员之一。

这些来自巴黎政治学院、巴黎高等商学院、特鲁瓦工程技术大学等法国著名高校的青年，带着对中国特色“创新与创业”发展的好奇来到贵阳，寻找自己的答案。

“中国对大学生的大数据创业有哪些扶持政策和帮助？贵阳如何留住人才，尤其是高端人才？”这是都柏林圣三一大学经济学与政治学双硕士亨利想要了解的问题。在6月11日、12日两天的参访中，他在贵阳市高新区启林创客小镇找到了一部分答案，那就是——“诚信森林体系”的创业生态。

在启林创客小镇，法国青年看到，小镇运营公司不仅为创客提供办公室、宿舍、餐厅等系列配套，还提供导师咨询、孵化器等相关服务。他们了解到，这座自2015年7月投入运营的实体创客空间，目前入驻创客团队近百家，涉及电商、大数据、文化创意、互联网金融等多个领域。运营公司推行“诚信森林体系”，对入驻企业进行诚信星级评定，根据企业相应星级给予诚信奖励并进行诚信公示。

在贵州小爱机器人科技有限公司，法国青年看到，对着小爱机器人用普通话或贵州方言说“我要投诉”，机器人就能将反映的信息进行分析，并根据不同类别将相关“任务”下发到工商各部门，并根据任务重要性进行排序，最后由执法人员根据实际情况依次处理。对于这些大数据化的政务处理，每个团员都点赞。

法国巴黎高等商学院与巴黎综合理工学院商业数据科学与经济学双硕士路易斯了解到，这家2016年7月创办的大数据公司，将人类从重复、机械的劳动中解放出来，大数据智能产品已分布于贵阳市政府治理、民生服务等多个领域。

“成功的关键在于以人的需求为出发点，将人工智能这项关键技术转化为各项智能化服务应用。这让贵阳除了是一座旅游城市外，还成了一座充满活力的大数据之城。”路易斯说。

法国myCTO联合创始人、特鲁瓦工程技术大学工业工程与创业经济学双学位马克西姆也有相似的感受。这次随访问团第一次来到贵阳后，他最直观的感受就是“大数据产业让整个贵阳的发展进入了快车道”。他把贵阳比喻成多年前的深圳，认为以大数据、人工智等能作为发展动能的贵阳已经蓄势待发。

他了解到，就连世界知名企业法国SAFRAN赛峰集团这样的领军公司，也组建了赛峰飞机发动机(贵阳)有限公司，铸造生产的民用航空中CFM56和LEAP发动机上的低压涡轮叶片远销意大利、以色列，被业界誉为“商业航空史上最成功的发动机叶片”。

“中国高度重视制造业的智能化转型升级发展，跨国企业瞄准贵阳深化合作，为贵阳带来了大数据基础研发、知识产权、创业投资、人才服务、技能培训、展览展示等全方位的发展契机，贵阳的工业是人、机、物、数据的高度互联。”马克西姆说。

赞美之余，来访的法国青年也在思考——中国是如何把城市生态和产业发展融合在一起的？

他们计划回国后在提交给“吴建民大使奖”的报告文章中尽可能全面介绍中国大数据产业发展取得的成绩，以此让更多的法国企业、法国青年认识中国。

中国青年报·中青在线见习记者 焦敏龙 来源：中国青年报

(责编：庄红韬、杨曦)