原标题：社评：中国半导体产业要做“打不死的鸟”

华为公司创始人、CEO任正非17日与两位美国学者对话时透露，“未来两年公司会减产，(营收)估计会下降300亿美金”，但现在的挫折不能阻挠华为前进步伐，到2021年会“重新焕发生机”。他表示华为是“打不死的鸟”。在我们看来，这是对华为今后发展的勾勒，华为的情形还可能是中国半导体产业未来成长的缩影。

实事求是地评估当前面临的困难，是一个非常重要的现实课题。任何一个企业，乃至一个行业，遭到世界超级大国如此强力的打压，都不可能感到轻松。但我们需要对这些困难做冷静的分析，予以积极的应对。在困难面前，中国人既不乏冷静，也不缺豪迈。困难一定是暂时的，实际上并没有几个中国人真的相信，华为和整个中国半导体产业会如此轻易地被打垮。

在美国的强压之下，中国半导体产业确实暴露出很多短板，但它的韧性和生命力显然被美方低估了。如果华为用两年时间，300亿美金，扛住华盛顿的这一波攻击，并因此变得更加强大，那这个学费交的并不算多昂贵，很值了。我们相信，一贯务实的华为能说到做到。

中国半导体产业，包括其他高科技产业要走向强大，绕不过去和美国的这场遭遇战。一些国人对美国抱有幻想，对它的险恶用心和卑劣手段认识不足。论低调和老实，华为在全世界企业中都算得上是一个典型。但美国因此放过它了吗？现在地球人差不多都知道了：华为之所以成为华盛顿极限施压的目标，是因为它在5G领域走到领先位置。

30年前，美国曾用各种手段，掐灭了日本半导体产业崛起的势头。今天，它又把矛头对准中国，根源都在于当年日本及今天中国的技术发展，冲击了华盛顿那颗敏感、自私和狭隘的心。华盛顿的施压行为没有任何正当性可言。

“那些没有消灭你的东西，最终会使你变得更强”。德国哲学家尼采的这句话最近在中国互联网上经常出现，它既被网友当成对华为作为一家民营企业勇敢抵抗华盛顿打压的生动写照，也代表了中国人对回击美国贸易战的一种整体乐观态度。美国的施压，确实给我们造成了困难，但也换来了我们认识上的提高，让我们对中国的当前坐标和未来方向看得更清晰。

沉痛的教训一再告诉我们，自身强大才是硬道理。华为及整个半导体产业都需要苦练内功，尽快从被动的局面中走出来。这次半导体产业暴露出的所有短板，都是我们今后需要努力弥补的方向。我们如今在半山腰遇到了华盛顿猛烈的阻击，但真当我们排除万难登上山巅之后，华盛顿将有意愿我们握手言和。

外部压力，让中国社会更加团结，还让中国人对“团结”这个词有了更深刻的理解。它不是一个口号，它是认识与行动的综合体。今天的中国不仅要有社会人心的团结，还有产业互助的团结。凭着中国人的聪明与勤奋，再加上团结，必将无坚不可摧，无往而不胜。

(责编：庄红韬、杨曦)