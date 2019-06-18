原标题：英国国家学术院院士麦克法兰：鼓吹“中美文明冲突”既愚蠢又危险

【环球时报驻英国特约记者 孙微】我曾认为英国人的做事方式才是正确的，后来在一个完全不同的文明社会，我所有的信仰被挑战了;

当一个文明开始时，你会发现它就像一粒种子，慢慢长成一棵大树，如果你想了解现在的中国之树，或者现在的英国之树，就应该去追溯该文明的种子;

亨廷顿的书对某些美国官员而言是《圣经》……他在书的结尾说，应阻止中国追上我们。但即便那时，他也表示为时已晚。

文明，这是最近颇受关注的一个词和话题。前不久，美国国务院政策规划主任斯金纳将美中关系视作“文明较量”，该言论一出便受到各界批评。与此形成鲜明对比的是，5月中下旬，亚洲文明对话大会在北京举行，凸显中国对推动文明交流互鉴的重视。究竟该如何看待当今世界存在的不同文明？《环球时报》记者近日专访了英国学者艾伦·麦克法兰。麦克法兰是著名人类学家、历史学家、英国国家学术院院士、剑桥大学国王学院终身院士，专注于现代世界诸起源及特性的比较研究，最近他的新作就集中在这一领域：《中国、日本、欧洲和盎格鲁世界：关于四种文明的比较研究》(China, Japan, Europe and the Anglo-sphere, A Comparative Analysis)。

与亨廷顿相反，我写的是“文明的和谐”

环球时报：能否简要介绍一下您写这本书的初衷及其内容？

麦克法兰：学术界的很多作品，其实是关于作者在生活中的遭遇和经历。我出生在印度，年少回到英国，通过学校和家人的教育，学会如何成为英国人。我曾认为英国人的做事方式才是正确的。在大学和博士研究期间，我学习历史，接受史学家的训练，之后又成为人类学家。在尼泊尔从事研究工作时，我发现了一个完全不同的文明社会，它挑战了我所有的信仰。大约15年后，我应邀去日本讲学，再次经历文化冲击。又过了15年，我开始每年前往中国访问，当然又经历了文化冲击。所以，我亲身经历过三到四种不同的文明。

生活在英国，我一直知道英国和欧洲文明是不同的。英国和美国是一种文明，我们称之为盎格鲁文化圈。我们与欧洲国家的宗教、文化、家庭、教育制度都很不一样，这是很多英国人要求脱欧的深层次原因。

有了这些经历后，我想是不是应该写本书把它们比较一下，而且要写得足够简练，让处于不同文明中的普通人都能读懂，这样能帮助大家更好地了解对方。我写这本书是一种有意识的尝试，与亨廷顿的《文明的冲突》相反，我的书是关于文明的和谐。

环球时报：您在书中向西方读者介绍中国，为什么觉得应该介绍中国？

麦克法兰：因为中国太重要了。中国正走在成为世界上最强大国家的道路上，而且在历史上的大部分时间里，它都是最强大的国家。对西方人来说，了解这个伟大的文明非常重要。不论是从历史、文化、商业还是教育的角度，西方人都应该了解中国。

了解一种文明，往往需要四五把钥匙来解密。法国比较社会学家托克维尔在《论美国的民主》中，将美国与英国做比较，同时在心中又与法国对比，从文明的角度进行探讨。当一个文明开始时，你会发现它就像一粒种子，慢慢长成一棵大树，如果你想了解现在的中国之树，或现在的英国之树，就应该去追溯该文明的种子。

从某种程度上来说，中国的种子是在公元前221年秦始皇时播下的。秦始皇不仅在军事和政治上统一了中国，而且建立了一种在任何文明中都不曾存在过的新的统治形式，也就是我们所说的中央集权官僚体制。统治阶层不仅仅是军人或封建主，而且大部分是受过教育的文官。这样的政府形式历经各种入侵和变化，但从根本上没有改变，所以中国是地球上唯一一个由知识精英团体来统治的文明。

历史上，英国的体系很大程度上是由上流社会继承和中产阶级管理，法国由军队和教会等管理，而印度是种姓制度。中国有一个完全不同的政治结构，这影响了其社会生活的各个方面，包括教育系统。教育体系是中国社会进步的基础，历史性地影响着中国的经济制度。“万般皆下品，唯有读书高”，中国人的群体甚至可以依照读书人(士)和非读书人来划分。从那时起，中国的发展轨迹就与其他世界文明迥然不同，帝国体制从最高层向下授权，它现在在很多方面还影响着中国。

理解中国的另一把钥匙，是中国有一个完全不同的宗教体系。西方社会是以基督教或伊斯兰教、犹太教为基础的，这些都是一神教，由一位神来控制一切。而中国有很多宗教，也可以说没有。中国有儒家思想、道教、佛教、祖先崇拜，所有仪式、信仰混合在一起又相互宽容。我第一次看到并理解这种混合与宽容的信仰模式，是在一个偏远的喜马拉雅山村庄，在那里，我作为一个来自基督教传统国家的人很是惊讶。我看到他们先在自家祭拜祖先，然后出去做印度教仪式，之后拜了佛。这对他们来说不存在任何问题。

中国在宗教上非常宽容，因此从来没有像西方那样进行布道。虽然现在有孔子学院，但中国政府并不想让世界成为儒家或佛教的世界，中国对此不感兴趣。我们生活在一神教的世界，而中国人生活在信仰的混合体中，这是要说明的两个关键。

“我想记录下当今世界最大的变化”

环球时报：提到文明，前不久美国国务院一名官员有关中美“文明冲突”的说法引起很大争议，您怎么看？

麦克法兰：我认为这绝对是愚蠢的，也是非常危险的。亨廷顿的书对某些美国官员而言是《圣经》，甚至美国总统特朗普的很多政策，例如建墙、加征关税等都间接来自它。1997年亨廷顿在书的结尾说，中国是一个巨大威胁，应该阻止它追上我们。但即便那时，他也表示没有希望了，为时已晚。于是他建议找到那些想要破坏中国(发展)的人，世界各地持不同政见的团体，或者中国国内想要推翻政府的人，给他们援助和金钱。

美国必须接受这样一个事实，即10年或20年内，它将不会是最强大的经济体。这并不重要，因为现在的世界不是以旧的方式分裂成民族国家，而是一个全球化的世界。亚当·斯密的经济学基本原理是：贸易与合作才是双赢的。特朗普起家于房地产，他根本不懂经济学。他认为这是一场对抗的战斗。事实上，亚当·斯密说，你应该与人交易，因为他们对你有利，所以你们一起工作。这是他的哲学的基础——协作与合作。这才是通往辉煌的道路。

环球时报：您第一次去中国是1996年，2002年后每年都去。您如何看中国的变化？您写过《现代世界的诞生》，会写一本有关中国现代化的书吗？

麦克法兰：我正在写一本有关中国的书。过去20年，我有幸和我的博士生及朋友们一起去中国，经历了这场非凡的改革。我去过中国的乡村、城镇和朋友的家。我在许多大学讲学，问任何我喜欢的问题，所以得以深入中国社会内部。

当然，每一年我们去中国，都感受到一个不同的中国。有朋友说，如果你离开北京几个月，回来便是一个不同的北京。这样的变化速度是惊人的。从1996年到2002年，中国发生了很大变化，而之后它的发展速度和变化越来越快，甚至是指数级的。

我用录像、照片、日记、对话等方式记录了中国的变化，将来我想写一本多媒体式著作，里面有文字，也有视频。我想记录下当今世界最大的变化。我是历史学家，研究过英国的工业革命等世界发展史。我认为近年来在地球上发生的任何事情，就其物理效应和其他影响而言，都没有中国在过去20年里所发生的那么大，这将改变整个未来。

环球时报：在一些美国人当中，流行美国赐予中国现代化的说法，去年有美国领导人公开说“过去25年，是我们重建了中国”。对于中国的发展成就，美国起到的作用有多大？

麦克法兰：1996年我们去北京时，还没有什么美国印迹，车是德国大众，很多舶来品来自其他国家。英国人早在美中建交前就已经与中国合作了。人们对美国重建欧洲的“马歇尔计划”记忆犹新，所以很多人可能认为美国帮助中国实现了重建，但其实可能只有10%或者20%(归功于它)。美国的逻辑是，既然是他们重建的，他们就有权力摧毁它。

英中可打造东西方“文化彩虹”

环球时报：您如何看待美国对中国企业华为的打压？

麦克法兰：我有朋友为华为工作，他们说华为的确有一些缺点，但并不比其他任何一家科技公司多，许多美国软件公司有同样问题。特朗普说华为构成安全威胁，但一直没拿出确凿证据，他之后的言论又称华为问题可以是贸易协议的一部分。很明显，这完全是出于政治目的。

我想强调的是，中国政府必须非常谨慎地表明立场，因为无论你做什么、说什么，都会被以最糟糕的方式曲解。这意味着，当你制定实际政策时，你必须低调行事。这是邓小平非常擅长的，他没说我们要成为头号经济强国，他说我们只是想让这个地方的人们更快乐、更富有。

环球时报：华为事件及中美之间的贸易战是否会对中英关系产生影响?

麦克法兰：由于脱欧，英国现在在很多问题上处于非常弱势的地位，与此同时，特朗普总统每天都在改变想法。英国政府如果明智，会找到一种方法来满足中美两边。华为有些技术很棒，也是我们需要的，但得确保它不进入敏感领域，我们需要对这些部分进行控制。当然这很难，如果你能说服人们可以在中间建道防火墙，确保一方面我们可以与中国很好地合作，而又不涉及核心安全问题，那么这将是一个解决方案。

环球时报：英国在“一带一路”倡议中扮演什么角色？意大利已经宣布加入，英国会是下一个加入的G7国家吗？

麦克法兰：我希望英国能加入，大家都知道我们是第一个加入亚投行的(西方)国家。但我怀疑，出于某些政治原因，我们可能很难正式宣布加入“一带一路”倡议。换句话说，我猜测英国会同意一些合作，但不会说我们是共建“一带一路”的成员。实际上，始于中国的火车已经从“一带一路”沿线国家开往英国了。

当我的中国朋友问这个问题时，我总是建议英中两国把更多精力放在文化交流上，打造中国和西方之间的文化彩虹，不同的颜色代表不同的方面，例如音乐、艺术、文学、哲学、教育等。中国有着古老的文化、文明，和英国一样重视花园、诗歌、文学，我们可以交流和分享的事情有很多。

中英两国领导人曾签署一项关于两国文化交流的协议，中国可以将其扩展到所有其他文化体，包括欧洲、非洲等，同时从非洲、欧洲等地带回有价值的东西。在这样的文化“一带一路”或文化彩虹方面，可以大有作为。因此，英中间的友谊和文化交流有着美好的未来，经济和技术交流自然会逐步跟进。（孙微）

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