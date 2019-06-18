原标题：刘云：美国从不是科技创新的“全能冠军”

美方不顾中国通过自力更生和艰苦奋斗在诸多科技领域取得创新性突破的事实，屡屡指责中方盗窃美国技术和知识产权，其中满是经不起推敲的谎言。美方指责中方盗窃美国科技成果的谬论背后隐藏着这样一个逻辑：美国是科技创新的绝对领导者，因此这个世界上只有美国才有资格搞成引领性或突破性的科技创新，其他国家只能跟在美国后面引进技术与知识产权，否则就是“偷”美国的。这个逻辑难免有些荒唐了。

一个国家的科技创新能力与它的科研资源拥有量，比如人才、资金、科学实验装置等密切相关，美国领先的科研资源拥有量决定它能在众多科技领域居世界领先地位。但欧盟与中、日、俄、印等也各自拥有可观的科研资源，并形成各具特色和优势的科技创新能力。这种科研资源相对分散的国别分布特点，决定美国不可能成为所有领域科技创新的“全能冠军”，其他国家在某些领域的科技创新上赶超美国也是正常现象。

从历史上看，虽然在二战中“发了大财”且在冷战期间综合国力力压苏联，美国也没能在科技创新上形成相对于苏联的绝对优势。作为与美国并驾齐驱的科技创新大国，苏联在鼎盛期创造了一系列连美国都自叹不如的世界纪录，比如全世界第一座核电站、第一颗人造地球卫星、第一艘载人飞船、第一个空间站、第一枚洲际导弹等都出自苏联。仅就武器装备而言，苏联与美国也是各有所长。即使现在，作为苏联最大继承人的俄罗斯仍在某些方面超越美国。

既然美国第一座核电站、第一颗人造卫星、第一艘载人飞船、第一枚洲际导弹等都在苏联成功后才搞出来，那么按照美国现在的逻辑，是不是说美国的这些尖端技术就是从苏联那偷来的呢？

还有一些例子，比如在超级计算机运算速度上，中国曾多年领先美国。2018年11月，美国“顶点”超级计算机峰值运算速度达到每秒20.08亿亿次，再度占据超算运算速度的世界领先地位。那么按照美式逻辑，是否也可以说美国是靠偷中国超算技术而超越中国的呢？

已经有人指出，美国指责别国盗窃先进技术其实是恶人先告状，在“偷”这方面，美国有不少案底。美国建国之初的几十年，为推动本国工业发展曾想尽办法“盗窃”英国的先进工业技术。到了二战德国投降前夕，美国派出一支名为“阿尔索斯突击队”的队伍随先头部队进入德国，其任务不是作战，而是俘虏和偷抢德国顶级军工人才和技术。该突击队“不辱使命”，抢在苏联人之前将德国V型导弹的技术专家、图纸、设备洗劫一空。据说，美国导弹技术的发展从中获益匪浅，另外“阿波罗登月计划”的总设计师冯·布劳恩就曾是纳粹德国V型导弹总设计师。

美苏冷战期间，美国也曾用秘密手段“盗窃”苏联先进军事技术。苏联解体之际，美国更是趁机用各种手段获取苏联多年积累的先进军事技术并挖走不少顶尖技术人才。那之后的一段时间，美国研发的不少武器装备都不同程度采用了源自苏联的军事技术，这为美国节省了不少研发时间与研制经费。前前后后，对苏联先进军事技术的“盗窃”，给美国带来丰厚“回报”。

尽管有这样的案底，但美国不以为耻反以为荣，好莱坞拍摄的相关题材大片差不多都把参与盗窃他国技术的美国间谍塑造成正义的化身，盗窃行为也被塑造成正义的行为。或许也正因为有这些案底，美国现在才会以己度人。事实是，近年来中国持续加大科技投入，2018年全国研究与试验发展经费近2万亿元，投入总额仅次于美国，有投入自然会有相应的成果产出。但美国故意对中国推动自主创新的努力视而不见，为打压中国发展而硬生生地扣帽子。只是美国自己过去的所作所为和它现在这套荒谬逻辑，越来越被人看透了。（刘云）

(作者是西南政法大学制度经济学研究所研究员)

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