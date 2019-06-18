创新创业环境不断优化的“阳光雨露”

原标题：记者 敖煜华

在2019全国大众创业万众创新活动周的主题展上，汇聚了杭州乃至全国创业创新的最新成果，无数惊艳亮相的黑科技吸引了参观者的眼球。

新技术涌现、新要素聚集的背后，离不开“店小二”式的服务者，孵化器、金融资本、创业平台为创客服务、为项目助力、为企业谋划，杭州蓬勃的创业环境离不开他们提供的“阳光雨露”。

为“人才沃土”注入金融“养分”

走入杭州银行的展位，现场展示的很多高科技设备吸引了不少人眼光：杭州富特科技股份有限公司的新能源车载电源控制系统，是新能源汽车电源控制核心部件，如今已经获得雷诺等国际厂商的订单，这背后有杭州银行以科技金融助力科技成果转化的身影。

据悉，2013年富特科技成立初期，杭州银行科技支行基于对产品市场前景的判断以及公司拥有的技术能力，给予企业300万元信用贷款，帮助企业完成初期研发，后续又给了3000万元信用贷款。

作为深耕杭州本土的银行，杭州银行更是以实际行动助力杭州打造“人才沃土”，例如杭州银行根据本土实际推出“国高企”高新技术企业专属银保合作标准化贷款产品——“高企贷”等产品，为科创企业提供一站式的投融资综合服务。杭州银行还与多部委共同建立了“杭州人才服务银行”服务体系，为杭州高层次人才提供多元化、专业化的综合金融服务。

在推出“人才卡”的基础上，量身打造专属信贷服务方案。截至5月末，杭州银行已代理发放应届学历毕业生生活补贴7.97亿元，惠及硕士及以上学历人才4万余人。

“家有梧桐树，自有凤来栖”。2018年，杭州的人才净流入率、海外人才净流入率、互联网人才净流入率均居全国第一，不仅说明了杭州这座城市的活力，同时也凸显了杭州在引才育才方面的不懈努力。

制朴为器 汇聚全球科技创新力量

最近张峰很忙，忙着接待各种餐馆人员，前几天2019全国大众创业万众创新活动周开幕之日，李克强总理参观了他创办的朴器工坊,这给了他极大的鼓舞。

“朴器”这个名字源自道德经，朴器科技创始人张峰想做的就是将最朴素最原始的璞玉状态的技术进一步研发，应用到各领域各行业。“取名朴器，也就意味着制朴为器，我们将链接全球的科技力量，做科技产业的运营，把技术产业化。”张峰告诉记者。

小肤科技是入驻朴器较早的一个项目，主要从事智能图像算法、智能影像采集设备等护肤领域人工智能相关技术的研发。经历了2年多的研发积淀，目前已经有3条产品线：xSkin-智能测肤仪、xShelves-智能云货架和xMirror-服务终端消费者梳妆台智能化的入口级产品小肤魔镜。

目前小肤科技已经与多家知名专业护肤品品牌、平台以及美容机构展开深入合作，全球已经有8个国家地区数十万用户在使用小肤主营产品智能肌肤分析仪。

据悉，自2016年9月正式启动以来，朴器已培育了方得智能、小肤科技、靖海科技等十多家人工智能企业。张峰说：“入驻之前我们标准会偏高，严格筛选申请入孵的每一家企业，后期我们会为每一家入孵企业提供资金、技术支持、市场开拓、管理咨询等周全的孵化服务。”

创享+：提供全周期孵化服务

在创享+的展位，一个惰硅InertSi?不锈钢气体采样罐吸引了很多人围观，这是创享+孵化的企业研发生产的，此外还有蓝牙智能锁、光子芯片等前沿科技产品。

在国家力推“大众创业、万众创新”的背景下，创享+依托银江集团在智慧城市领域的产业优势，不断推进孵化器自身转型升级，通过全要素、全周期的“产业+资本+基地”创新孵化模式，为创业者们提供“产业孵化、跨境创业、金融投资、媒体营销、创业教育、线上孵化”等全方位创业服务。12年间创享+投资项目200多个、孵化企业1000多家、创造就业岗位10万多个。

据介绍，目前创享+以杭州为中心，连续在西湖、海创、滨江、萧山、富阳、青山湖等地设立了创业孵化园区，在武汉、成都等国内多个重点城市都设立了子公司，并且在美国、以色列、英国、日本、韩国、法国等地建立了国际化的孵化链条，共有孵化面积40余万平方米，累计孵化企业千余家，培育了数家上市企业，创造就业岗位数万个。（记者 敖煜华）

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