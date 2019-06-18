感受“杭州制造”新动力

原标题：记者 郭峰/文 记者 张之冰/摄

双创赋能，开放共享。

杭州一直以来富有创业基因，充满创新活力。在2019全国双创活动周主题展现场，代表双创赋能制造业的展区也成为一大亮点。跨界融合，传统制造业插上新技术、新经济的翅膀，所展示出的新动能、新升级，让人们领略到杭州制造变得更智能、更强大的一面。

从万向节到聚能城

制造业“常青树”连发新枝

一边是万向节、轮毂、汽车电子、储能系统等实物和模型，一边是气势宏大的万向创新聚能城沙盘，这就是万向集团这个杭州制造业“常青树”在主题展上展示的场景。

“我们现在就是集中精力搞技术、搞创新。”万向集团董事长鲁伟鼎说，“这个创新聚能城就是打造一个平台，让全球的科学家集聚到这里，我们开放场景，支持他们在这里创新创业。”

前不久，投资2000亿元的万向创新聚能城已在萧山开工建设，万向要用这个聚能城，在萧山再造一个“万向”，展现双创赋能新制造的无限魅力。在活动周期间，万向集团发布了125项创新需求，面向全球招募合作伙伴。这125项创新需求涵盖智能制造、智能交通两大领域。今后，万向的创新需求还将延伸到智慧能源、智慧城市等领域。

在展厅现场，万向还运用创新的MR技术展示项目，让参观者大开眼界。记者戴上MR眼镜体验，万向的实体展位之上便呈现立体的万向新能源技术、生产车间、工艺流程的演示和三维模型，形象直观、触手可及。

从传统汽车零部件制造企业，到创建国家双创示范基地，万向正通过数字化、智能化推动制造业升级转型，在双创之路上大步迈进。而正处于政策和市场巨大变革期的医药产业，也同样面临新的升级。比如现场展示的火石创造“产业大脑”系统，通过大数据和人工智能赋能医药企业研发。CEO杨红飞表示，“一个企业做一颗新药，可能需要投入10亿美金，花费10年时间才能做出来，而未来通过产业大数据平台的链接服务，我们可以把这一个长周期拆分成一个个小周期，让更多的企业参与进来做各自擅长的事情，再通过平台链接完成新药的研发。”

一分钟就可完成汽车部件的三维扫描检测

工业制造跨界融合的力量

跨界融合的创新技术升级和应用，也将给传统意义的制造业带来革命性的变化。

在主题展现场演示的杭州思看科技的三维测量技术，就可以帮助制造业“重建”新的三维世界。现场摆放着一个发动机汽缸盖，上面一台小巧的自动化三维扫描仪正对着它快速扫描，约一分钟时间，电脑屏幕上便出现了完整的产品图和详细测量数据。

“这个精细度的扫描，如果采用传统的工业测量技术，起码要花1个小时，不仅费时还有不同程度的误差率。”思看科技的客户经理何振贵介绍，该三维测量技术在汽车及零部件制造、航空航天、轨道交通、机械设计制造等多个领域大有用武之地。吉利、比亚迪、中国商飞等制造企业都有应用他们的三维扫描技术。

“如用上手持三维扫描仪，我们可以把整台小汽车扫描展示出来。”何振贵说，比如发动机汽缸的磨损检测、机械模具的测量制造乃至家具展示、医疗康复等多方面都能带来巨大变革。思看科技落户杭州4年来，已成为行业领先的三维数字化系统供应商。

无独有偶，类似的还有杭汽轮与杭州移动合作采用的5G三维扫描建模检测系统。利用该系统可以精确快速传输获得物体三维数据，使杭汽轮原来关键的零部件检测得到革命性升级，不仅时间大幅缩短，提高了加工效率，还建立了质量信息数据库，以便于后期质量问题分析追溯。

杭汽轮研制的120万吨/年乙烯装置用汽轮机已填补了国内空白，是装备国产化的重大技术突破。从高端装备的首台套突破到局部的三维扫描建模检测系统应用，正是大大小小一项项双创成果，推动了杭州制造的加快升级，走向高质量发展。（记者 郭峰/文）

(责编：庄红韬、杨曦)