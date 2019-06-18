创业创新，就是让“不可能”变成“可能”

原标题：记者 吴静 郭峰

“2019年全国双创活动周”，是一场创客的“大派对”，来自全国各地近9000人参加了在杭州举行的“双创”活动。或许，每一个创客的背后，都有一个让人心动的创业故事。昨天，在“2019年全国双创活动周”现场，几位创客说出了心声。

创新，是要耐得住寂寞的

林东 杭州林东新能源科技股份有限公司总工程师

开幕式那天，李克强总理来到我们LHD海洋发电项目展位前，和我交流了很久。我向总理介绍了LHD海洋发电项目的发电原理、团队情况和运行现状，总理拉着我的手，鼓励我们要好好干。

创新，是要耐得住寂寞的，要让看似不可能的事情变成现实。2009年起，我带领海归科研团队，历时8年成功研发了由十五大系统构成的世界首台“3.4兆瓦LHD模块化大型海洋潮流能发电机组”系统群，申请并已获授权的国际国内专利合计59项，其中发明专利23项，拥有完整自主知识产权。

目前，日本、美国、法国、英国等国家都有海洋潮汐发电项目，对比之下，我们的项目是世界上唯一一个发电且并入国家电网的海洋潮汐发电项目。

2016年7月27日，LHD海洋发电项目首批1兆瓦机组在舟山顺利下海发电，当年8月26日成功并入国家电网。2017年5月25日，该1兆瓦发电机组实现全天候发电并网。到目前为止，我们的1兆瓦机组已发电并网连续运行749天，稳定运行时间打破世界纪录。

从0到1，创业就是要敢于碰看起来不可能的事情

舒畅 零壹空间创始人兼董事长

2014年我第一次看到美国Space X公司火箭发射成功，当时我特别激动——原来创业公司也可以造火箭啊。

创业就是要敢于去碰看起来不可能的事情。计算机问世之初，普通人只能仰望，后来却造就了巨大的商业王国，改变了人类的生活。我坚信航天行业也可以重复同样的故事，中国有很多航天爱好者团体，却没有做火箭的民营企业，我想做“第一个吃螃蟹的人”，并且我相信在兴趣和信念的支撑下，我一定可以做成。我愿意勇敢地去探这条路，做先行者。

目前，零壹空间集团形成了以发射、动力、电子、卫星应用四大主营业务为核心的产品及服务研发方向。此外，零壹空间还致力于探索新技术、新机制在航天领域的运用，立志成为中国航天的重要补充力量。

我们的发展和成长离不开这个大众创业、万众创新的时代，更离不开国家政府和相关主管部门的指导与支持，是时代和国家造就了我们。(记者 吴静 郭峰)

(责编：庄红韬、杨曦)